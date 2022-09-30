О смерти и страхе. Вышел главный антивоенный фильм года "На западном фронте без перемен"

На Netflix вышла новая экранизация антивоенного романа Ремарка "На Западном фронте без перемен". И книга, и фильм сегодня актуальны как никогда.

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Новая экранизация антивоенного романа века немецкого писателя Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" ("Im Westen nichts Neues"), который был опубликован в 1929 году, - третья по счету за всю историю мирового кинематографа. При этом - первая, снятая в Германии. Кинокритики надеются, что новый фильм принесет стране "Оскара" в 2023 году.

В свое время первая экранизация 1930 года, снятая американскими кинематографистами, вошла в историю кино, получив сразу двух "Оскаров" - как "лучший фильм" и за "лучшую режиссуру". При этом в Германии антивоенную картину запретили. Скандал разгорелся на премьере фильма в Берлине: по указанию Йозефа Геббельса, национал-социалисты заняли зал и не пускали других гостей кинотеатра, по причине чего показ пришлось приостановить. После этого показы были сорваны нацистами по всей Германии, а с приходом НСДАП к власти в 1933 году фильм запретили окончательно. Нацисты увидели в нем "опасность для репутации Германии".

В 1979 году вышла еще одна экранизация совместного британо-американского производства. Она была удостоена премий Emmy и "Золотой глобус". И вот теперь на экраны выходит третья по счету, но первая немецкая киноверсия романа, снятая режиссером Эдвардом Бергером, снявшим в 2015 году нашумевший сериал-триллер "Германия 83" ("Deutschland 83").

Снимали новую версию "На Западном фронте без перемен" в трех странах - Германии, Бельгии и Чехии. А играют в картине восходящие и уже признанные звезды: роль Пауля Боймера в фильме исполняет молодой австрийский актер Феликс Каммерер, известный по своим театральным работам в Вене. В других ролях заняты Даниэль Брюль, Альбрехт Шух и Себастьян Хюльк.

Foto: Kadrs no filmas

Изнурительные съемки длились почти три месяца. "Было очень сыро, декорации были просто гигантскими: 120 000 квадратных метров "поля боя", и ты весь день с 40-килограммовым снаряжением бегаешь из пункта А в пункт Б, а твое тело работает на полную мощность", - признался немецкой телерадиокомпании NDR исполнитель главной роли Феликс Каммерер.

Почему и роман, и фильм особенно актуальны сегодня?

Главный герой романа Пауль Боймер, как и его друзья, ушел на войну прямо со школьной скамьи. В центре повествования - жизнь школьных и фронтовых товарищей после Первой мировой. Тщательно продуманные сцены фильма делают осязаемым безумие войны, которая лишает Пауля и его друзей, молодых солдат, их невинной юности. Столкнувшись со смертью, голодом и холодом, они сражаются за остатки человечности, а после войны не могут найти себе места в мирной жизни.

Foto: Kadrs no filmas

Актеру Феликсу Каммереру повезло, что в его жизни не было войны и ему пришлось "воевать" только на съемочной площадке: "Потом смотришь новости и видишь, что сейчас в Европе происходит то же самое. Из-за географического положения Украины это очень похоже на то, что было у нас на съемках". Это так страшно. Вот почему я думаю, что необходимо напомнить об этом еще раз".

В изображении ужасов войны немецкая экранизация очень близка к оригинальному роману. Эрих Мария Ремарк сам был на фронте и, помимо собственного опыта, он также изучал воспоминания других участников боевых действий. В романе война предстает именно такой, какой она была. Фильм выходит за пределы романа: в нем также показаны исторические переговоры между Германией и Францией. Потери вынуждают делегацию во главе с Маттиасом Эрцбергером, которого играет Даниэль Брюль, капитулировать, несмотря на сопротивление немецких военных.

Foto: Kadrs no filmas

Стремление Эрцбергера к прекращению боевых действий - это отчаянная попытка прорваться сквозь бесчеловечную логику войны. "Мы все это уже проходили. И сегодня мы видим, как демагоги убеждают идти на войну молодых людей, которые бессознательно ввязываются в нее, находясь под влиянием пропаганды, не понимая ее истинных целей. Именно поэтому эта тема не теряет своей актуальности", - уверен режиссер фильма Эдвард Бергер.

Те, кто воевал, - это "потерянное поколение"

Поколение молодых людей, прошедших через окопы Первой мировой, прозвали "потерянным". Ключевую роль в отправке на фронт героев романа и фильма сыграл их школьный учитель. По его команде целый класс строем отправился в окружное военное управление, чтобы записаться добровольцами на фронт. Наивность и романтические представления о войне и "настоящих подвигах", которые им вбила в голову государственная пропаганда, оказались той движущей силой, которая бросила совсем еще юных ребят в топку.

Foto: Kadrs no filmas

Когда друзья оказались в окопах, от иллюзий быстро не осталось и следа. Их место заняли реальные смерть, кровь и страх. Помимо врагов, пришлось бороться с дизентерией, вшами, голодом, собственными офицерами, а главное - пришлось осознать, что в окопах цена человеческой жизни ничтожна.

"Война сделала нас никчемными людьми… Мы больше не молодежь... Мы беглецы. Мы бежим от самих себя. От своей жизни. Нам было восемнадцать лет, и мы только еще начинали любить мир и жизнь; нам пришлось стрелять по ним. Первый же разорвавшийся снаряд попал в наше сердце", - именно эту мысль из романа Ремарка пытается донести до современных зрителей новая экранизация "На Западном фронте без перемен".