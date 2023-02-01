В Великобритании продемонстрировали символику песенного конкурса "Евровидение", который в мае будет проведен в Ливерпуле. Хотя на "Евровидении" 2022 года победу одержала Украина, конкурс примет занявшая второе место Британия: организовать его в Киеве или другом украинском городе нельзя по соображениям безопасности.

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Официальный лозунг конкурса этого года: "Объединенные музыкой", а на логотипе изображены сердца в национальных цветах Великобритании и Украины, которые бьются в унисон. По мнению Би-би-си, лозунг как нельзя лучше отражает суть и истоки этого песенного состязания, изначально задуманного как способ объединить Европу.

Официальная церемония "передачи ключей" "Евровидения" транслировалась в прямом телеэфире из зала Святого Георгия в Ливерпуле.

Тогда же была проведена жеребьевка, в ходе которой большинство стран-участниц выяснили, с кем им придется сразиться в полуфиналах. В жеребьевке приняли участие учащиеся ливерпульских школ, а также представители украинской общины города, оказавшиеся в Ливерпуле после начала войны в Украине.

Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, причем впервые по новым правилам отсеивать участников будут сами зрители. В итоге 20 из 31 участника пройдут в финал, который состоится 13 мая.

Места в финале автоматически достанутся Британии, Франции, Испании, Германии и Италии - исходя из вкладов в бюджет конкурса радиовещательных корпораций этих стран. Украине как прошлогоднему победителю также гарантировано место в финале.

Вести шоу поручено певцу Сэму Райдеру, который, к великой радости британских фанатов, занял второе место на конкурсе прошлого года в Турине. Этим он разорвал порочный круг, когда в течение многих лет Британия не могла достичь на "Евровидении" хоть каких-то значимых успехов.

Украину на этом конкурсе будет представлять дуэт из Тернополя TVORCHI ("творчі" по-украински означает "творческие"), он был основан саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни, который родился в Нигерии и приехал в Украину как студент Тернопольского медицинского университета.

Кто платит?

Расходы за мероприятия за пределами главной сцены конкурса возьмут на себя городской и региональный советы Ливерпуля, которые в совокупности заплатят 4 млн фунтов (свыше 4 млн евро). Значительная часть этой суммы уйдет на тематический парк с гигантскими экранами, на которых будут транслироваться все девять шоу "Евровидения", включая генеральные репетиции.

Foto: Pixabay

Основная же часть бюджета самого зрелищного в мире музыкального события (а он составляет от 8 до 17 млн фунтов) придется на Би-би-си - национального вещателя принимающей стороны. Правительство тоже выделит на проведение конкурса какую-то сумму, подтвердила министр культуры Мишель Донелан.

Взносы за право выступить на конкурсе заплатят через свои радиовещательные корпорации и страны-участницы.

"Логотип и слоган этого года идеально подчеркивают удивительное партнерство в рамках этого конкурса и, что еще более важно, силу музыки, объединяющей людей по всему миру", - заявил Мартин Грин, управляющий директор Би-би-си, который отвечает за песенный конкурс "Евровидение-2023".