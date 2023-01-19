Обмануть смерть, враг народа и Наташин хвост: лучшие российские фильмы последних лет, которые не покажут в кино

Сложно представить, сколько красивых историй канули в Лету из-за жесткой цензуры российской киноиндустрии. И тем не менее некоторым картинам удалось блеснуть на смотрах фестивалей — как российских, так и международных. О них сегодня и поговорим.

Российское кино принято делить на коммерческое и авторское. И если первое получает щедрую финансовую поддержку со стороны государственных органов, то второе делается фактически "на коленке": с минимальным бюджетом и в ограниченных локациях. Если сильно повезет, удается привлечь внимание какого-нибудь именитого продюсера — и только в этом случае у фильма есть шанс дойти до широкой аудитории.

1000 дешевых зажигалок

Прошлогодний кинофестиваль "Окно в Европу", на котором традиционно представляют работы российских режиссеров-дебютантов, порадовал большим количеством женских имен в программе. По всей видимости, женское кино в РФ медленно, но верно формирует собственный голос. Однако ощутимо это изменение пока только на уровне фестивалей. Подростковая драма "1000 дешевых зажигалок" Ирины Обидовой посвящена актуальной теме стрельбы в школах.

Принято считать, что истоки подростковой агрессии лежат в жестоких видеоиграх, однако в своей работе Обидова явно дает понять, что основные проблемы лежат в плоскости эмоционально нестабильных отношений в семье, большинство родителей просто не способно подарить своим детям любовь и настоящее тепло.