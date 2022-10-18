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Восставший из ада
Оборотень, врач-маньяк и средневековый феминизм: 7 главных онлайн-премьер октября
Foto: Kadrs no filmas

Второй месяц осени традиционно заряжен на мрачное кино. Нас ждет новая экранизация "короля ужасов" Стивена Кинга, ремейк легендарного "Восставшего из ада", триллер о серийном убийце с медицинским образованием, а также марвеловский блокбастер, стилизованный под классический хоррор. Помимо всего прочего, нас ждет современное переосмысление "Ромео и Джульетты", средневековая комедия про феминизм и антимилитаристская драма по мотивам бессмертного романа Ремарка.

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Рассказываем о самых интересных онлайн-релизах этого месяца.

Телефон мистера Харригана

Стивен Кинг продолжает оставаться самым экранизируемым писателем в Голливуде. За бесспорно неудачной адаптацией "Воспламеняющей взглядом" последовал "Телефон мистера Харригана" — хоррор, снятый по мотивам нового сборника рассказов Кинга, получившего лаконичное название "Будет кровь". Сюжет фильма разворачивается вокруг подростка по имени Крейг (Джейден Мартелл), который тяжело переносит кончину своего друга мистера Харригана (Дональд Сазерленд). Друг у главного героя пенсионного возраста, поэтому его смерть кажется достаточно закономерной. Проблема лишь в том, что оказавшись на том свете, Харриган начинает вмешиваться в дела своего подопечного сверхъестественным образом. "Телефон мистера Харригана" уже успели раскритиковать за чрезмерную назидательность и откровенную технофобию, однако преданным поклонникам "кинговской" прозы картина должна понравиться.

Где смотреть: Netflix

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Восставший из ада
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