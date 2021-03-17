Объявлен глава жюри Каннского кинофестиваля
Foto: AP/Scanpix/LETA

Американский кинорежиссер Спайк Ли возглавит жюри 74-го Каннского кинофестиваля в 2021 году, объявили организаторы смотра на сайте мероприятия.

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Как отмечается в заявлении, преданность Спайка Ли кино и его энергия "помогут подготовить этот большой фестиваль, который ждет весь мир". Имена остальных членов жюри будут объявлены в начале июня.

63-летний Спайк Ли известен по таким фильмам, как "Не пойман — не вор", "25-й час", "Черный клановец", "Олдбой" и "Малкольм Икс", а также по сериалу "Ей это нужно позарез". Примечательно, что он станет первым чернокожим президентом за всю историю существования мероприятия.

74-й Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля. Ранее он был запланирован на май 2021 года. В отборе фильмов смогут участвовать картины, которые вошли программу прошлого смотра, но были отложены на 2021-й. В мае 2020 года Каннский кинофестиваль было решено отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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