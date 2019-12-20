Объявлен лучший сериал года

Кинокритики портала The Guardian составили список лучших сериалов, вышедших в 2019 году. Лидером рейтинга стала комедийная драма "Наследники" от телеканала HBO.

Первый сезон сериала вышел в 2018 году, второй — в 2019-м. В "Наследниках" рассказывается о влиятельной американской семье медиамагнатов. Главные роли в шоу исполнили Николас Браун, Брайан Кокс, Киран Калкин, Питер Фридман и Хиам Аббасс.

Второе место занял сериал "Дрянь", второй сезон которого также вышел в 2019 году. На третьей строчке — историческая драма "Чернобыль". В топ-10 также вошли сериалы "Годы", "Добродетели", "Невероятное", "Жизни матрешки", комедийное ток-шоу "Это время с Аланом Патриджем" и "Катастрофа", а также сериал "Эйфория".