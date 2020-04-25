Ekrānuzņēmums/Youtube/The Voice Kids Russia
Foto: Ekrānuzņēmums/Youtube/The Voice Kids Russia

В прямом эфире суперфинала шоу "Голос.Дети" на Первом канале был определен победитель проекта 7 сезона. Ей оказалась Олеся Казаченко из команды Басты.

На заключительном этапе она выступила с песней Аллы Пугачевы "Миллион алых роз".

Казаченко одержала победу в результате зрительского голосования, за нее отдали голос 35,7% телезрителей. Помимо нее за первое место боролись Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин, наставницей которого была Полина Гагарина.

Также в суперфинале был объявлен лучший наставник сезона — Баста. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев пообещал вручить ему статуэтку после дезинфекции.

Зрители в зале не присутствовали.

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