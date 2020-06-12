В социальной сети Instagram стартовал первый в Латвии снятый для этой платформы сериал под названием "Фасад".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Серия коротких роликов, в каждом из которых снялись известные актеры (Андрис Кейшс, Анта Айзупе, Мария Линарте, Юрис Стренга и Лаура Штерна), объединена темой одиночества, что раскрывается в слогане - "Фасад молчит о том, что происходит за ним".

"Цифровые технологии сделали взаимную коммуникацию более доступной и интенсивной, а людей – более изолированными и одинокими. В качестве платформы выбраны социальные сети, где мы реже всего признаемся в одиночестве, но чаще всего его испытываем. Истории продолжительностью в одну минуту показывают жизнь пяти героев за "фасадом", которая резко отличается от нарядной картинки, демонстрируемой публично", – говорит режиссер Адриана Розе.

"Одиночество считается чем-то очень интимным. Люди склонны скрывать одиночество и не говорить о нем, - рассказал актер Андрис Кейшс, исполнивший главную роль в первом из видеороликов. - Ни от одного знакомого я не слышал признания – мне очень одиноко. В своих ролях я часто сталкивался с темой одиночества. Чаще всего, когда мой герой устанавливает для себя слишком высокие критерии. Находясь в таком положении, ты больше не живешь своей жизнью, а все время зажат и одинок".

Премьера первого в Латвии Instagram сериала состоялась во время Недели ответственного бизнеса, которая в этом году проходит с 8 по 12 июня. Ее организует Институт корпоративной устойчивости и ответственности совместно с деловыми партнерами.