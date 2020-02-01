Февраль для индустрии сериалов получился весьма криминальным: в этом месяце выходят драмы о преступниках, долгожданные ситкомы о копах, детективные антологии, документалки о грандиозных мошеннических схемах, судебные триллеры и многое другое.
О самых интересных сериалах февраля пишет "Лента.ру".
- 1. "Охотники" / Hunters
- 2. "Лучше звоните Солу" / Better Call Saul
- 3. "Смертельные игры" / Manhunt: Deadly Games
- 4. "Бруклин 9-9" / Brooklyn Nine-Nine
- 5. "Видоизмененный углерод" / Altered Carbon
- 6. "МакМиллионы" / McMillions
- 7. "Шучу" / Kidding
- 8. "Терновый куст" / Briarpatch
- 9. "Грешница" / The Sinner
- 10. "Цени этот день" / Cherish the Day
- 11. "Фанатик" / High Fidelity
- 12. "Пожизненно" / For Life
- 13. "Допрос" / Interrogation
- 14. "Королева Соно" / Queen Sono
- 15. "Легендарный квест" / Mythic Quest: Raven's Banquet