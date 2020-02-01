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"Охотники" / Hunters
Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Февраль для индустрии сериалов получился весьма криминальным: в этом месяце выходят драмы о преступниках, долгожданные ситкомы о копах, детективные антологии, документалки о грандиозных мошеннических схемах, судебные триллеры и многое другое.

О самых интересных сериалах февраля пишет "Лента.ру".


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"Охотники" / Hunters

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Lenta.ru

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