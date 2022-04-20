Омлет из Луцавсалы. Как на острове уживаются духовные гуру и садоводы и какое будущее их ждет

Уже много лет на огородах Луцавсалы в самом центре города выращивают овощи, встречаются с друзьями на пиво, медитируют и что-то строят самые разные жители – лодочники, студенты, пенсионеры и духовные гуру. Но когда-то это закончится – здесь собираются построить жилые многоэтажки и неизвестно, как это изменит жизнь обитателей острова.
21 апреля в прокат выходит документальный фильм режиссера Элзы Гауи "Тем временем на Луцавсале" - о жизни и будущем острова, который поэт Ояр Вациетис называл сказкой в самом центре Риги.
Когда Элза впервые попала на Луцавсалу, она и не думала с создании фильма. "У подруги там был огород, и она попросила помочь ей снять про него небольшое видео. Когда я оказалась на острове, он меня очень удивил – ты вроде как в городе, рядом Островной мост, строительный магазин K Senukai, но заходишь в mazdārziņi и оказываешься с абсолютной деревне, кажется даже, что и в другом времени", – рассказывает Гауя.
"Про место знают немногие, а кто знает, считают, что здесь живут одни бомжи. Но на самом деле 95% арендующих – семьи, пенсионеры или адекватная молодежь. Просто когда проезжаешь мимо, у самого входа именно заброшенные территории, и те, кто не знает местность, пугаются идти вглубь", – объясняет режиссер.
Она признает, что 10 лет назад здесь и правда все было заброшено, но сейчас Луцавсала – это сотни ухоженных огородных участков. Фильм про остров снимали на протяжении трех лет, и, по наблюдению режиссера, последние пандемийные годы особенно повлияли на Луцавсалу. "В городе ничего не происходило, и людям захотелось быть ближе к природе, здесь стали все чаще арендовать сады и приводить их в порядок".
На Луцавсале можно встретить людей с совершенно разными взглядами на жизнь. Герои фильма – это яркие типажи, но режиссер напоминает, что даже документальное кино – это кино.
Здесь есть духовные целители, которые обещают решить проблемы, тянущиеся за вами еще из прошлых жизней, а огородники за бутылкой вина обсуждают сны: "Мне приснилось, что началась война. Я не стал говорить все сразу, просто позвал тебя в гости, но ты приехал, а в багажнике гранаты, и я понял, что все в порядке", – Странно, я ничего такого не помню... Ну так это же мне приснилось!".
"Мы не претендуем на объективность – нельзя ведь два часа показывать, как люди пропалывают грядки. В фильме 8 главных героев, а огороды на Луцавсале арендуют почти 500 человек. Думаю, здесь для каждого есть место и все могут мирно сосуществовать", – говорит Элза.
Могут до тех пор, пока застройщики не приведут в исполнение план, понимают жители Луцавсалы, – красные линии на карте развития города проходят прямо через огороды.
"Хорошие сады оставим, – не соглашаются застройщики, - "просто приведем тут все в порядок. Merks готов подарить свое видение самоуправлению, это большая добавленная стоимость для города. Если хочешь приготовить омлет, нужно разбить яйца".
Грядки для строительной компании Merks, которая собирается построить на Луцавсале 600 квартир – наоборот, увлекательное решение. "Сначала мы боялись такого контраста – современные многоэтажки рядом с огородами, но потом изучили опыт других стран и поняли, что жилые дома и выращивание еды могут находится по соседству. Причем нам даже не нужно ничего делать, приглашать кого-то разбивать огороды – здесь и так уже все есть", - рассказывают в Merks.
"Жителей, которые арендуют на Луцавсале огороды, пугает, что будет шум, много машин, новых людей. Но городу нужно развиваться. Люди Луцавсалы вырастут и проблема застройки острова не будет для них так актуальна", – считают застройщики.
Строительство на Луцавсале планировалось начать в феврале 2021 года, а в этом году уже заселять туда первых новоселов. Два года назад Merks называл сумму инвестиций в развитие Луцавсалы и Закюсалы, где также планируется большое строительство, - 260 миллионов евро. Но началась пандемия, и пока компания не прогнозирует, когда могут начаться работы.
"Когда-то это все закончится, это понятно" "Да, похоже на то, что когда-то все мы умрем", "Я радуюсь каждому лету здесь", "Я тоже, каждому дню" – говорят герои "Тем временем на Луцавсале".