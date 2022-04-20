Омлет из Луцавсалы. Как на острове уживаются духовные гуру и садоводы и какое будущее их ждет

"Про место знают немногие, а кто знает, считают, что здесь живут одни бомжи. Но на самом деле 95% арендующих – семьи, пенсионеры или адекватная молодежь. Просто когда проезжаешь мимо, у самого входа именно заброшенные территории, и те, кто не знает местность, пугаются идти вглубь", – объясняет режиссер.

Она признает, что 10 лет назад здесь и правда все было заброшено, но сейчас Луцавсала – это сотни ухоженных огородных участков. Фильм про остров снимали на протяжении трех лет, и, по наблюдению режиссера, последние пандемийные годы особенно повлияли на Луцавсалу. "В городе ничего не происходило, и людям захотелось быть ближе к природе, здесь стали все чаще арендовать сады и приводить их в порядок".

На Луцавсале можно встретить людей с совершенно разными взглядами на жизнь. Герои фильма – это яркие типажи, но режиссер напоминает, что даже документальное кино – это кино.

Здесь есть духовные целители, которые обещают решить проблемы, тянущиеся за вами еще из прошлых жизней, а огородники за бутылкой вина обсуждают сны: "Мне приснилось, что началась война. Я не стал говорить все сразу, просто позвал тебя в гости, но ты приехал, а в багажнике гранаты, и я понял, что все в порядке", – Странно, я ничего такого не помню... Ну так это же мне приснилось!".

"Мы не претендуем на объективность – нельзя ведь два часа показывать, как люди пропалывают грядки. В фильме 8 главных героев, а огороды на Луцавсале арендуют почти 500 человек. Думаю, здесь для каждого есть место и все могут мирно сосуществовать", – говорит Элза.

Могут до тех пор, пока застройщики не приведут в исполнение план, понимают жители Луцавсалы, – красные линии на карте развития города проходят прямо через огороды.

Foto: Kadrs no filmas

"Хорошие сады оставим, – не соглашаются застройщики, - "просто приведем тут все в порядок. Merks готов подарить свое видение самоуправлению, это большая добавленная стоимость для города. Если хочешь приготовить омлет, нужно разбить яйца".

Грядки для строительной компании Merks, которая собирается построить на Луцавсале 600 квартир – наоборот, увлекательное решение. "Сначала мы боялись такого контраста – современные многоэтажки рядом с огородами, но потом изучили опыт других стран и поняли, что жилые дома и выращивание еды могут находится по соседству. Причем нам даже не нужно ничего делать, приглашать кого-то разбивать огороды – здесь и так уже все есть", - рассказывают в Merks.