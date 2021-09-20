Они убили Брэда! Звезды, которых беспощадно "убили" сценаристы в самом начале фильма

В мире кино довольно часто случается, что самые знаменитые и востребованные актеры получают весьма нетипичные для них роли. Зритель может задуматься — стоило ли выбирать, например, Брэда Питта на роль персонажа, который погибает почти в самом начале картины? Ведь если в титрах фильма есть Брэд Питт, скорее всего его персонаж имеет важное значение для сюжета. Зрителю и в голову не придет, что настолько знаменитый и опытный актер появится в кадре на пару секунд, после чего его тут же убьют. Но, оказывается, бывает и такое.
Создатели фильмов часто приглашают именитых актеров ради того, чтобы поместить их фотографию на постер, а в самом фильме вывести их из сюжета буквально за пару минут. Кому же из звезд Голливуда досталась такая участь? Осторожно, много спойлеров!
- 1. Дрю Бэрримор в фильме "Крик" (1996)
- 2. Бен Аффлек в фильме "Козырные тузы" (2007)
- 3. Брэд Питт в фильме "Дэдпул 2" (2018)
- 4. Юэн Макгрегор в фильме "Громобой" (2006)
- 5. Гвинет Пэлтроу в фильме "Заражение" (2011)
- 6. Ума Турман в фильме "Дом, который построил Джек" (2018)
- 7. Сара Мишель Геллар в фильме "Проклятие 2" (2006)
- 8. Мишель Монаган в фильме "Константин: Повелитель тьмы" (2005)
- 9. Стивен Сигал в фильме "Приказано уничтожить" (1996)
- 10. Брайан Крэнстон в фильме "Годзилла" (2014)