Они убили Брэда! Звезды, которых беспощадно "убили" сценаристы в самом начале фильма

В мире кино довольно часто случается, что самые знаменитые и востребованные актеры получают весьма нетипичные для них роли. Зритель может задуматься — стоило ли выбирать, например, Брэда Питта на роль персонажа, который погибает почти в самом начале картины? Ведь если в титрах фильма есть Брэд Питт, скорее всего его персонаж имеет важное значение для сюжета. Зрителю и в голову не придет, что настолько знаменитый и опытный актер появится в кадре на пару секунд, после чего его тут же убьют. Но, оказывается, бывает и такое.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Создатели фильмов часто приглашают именитых актеров ради того, чтобы поместить их фотографию на постер, а в самом фильме вывести их из сюжета буквально за пару минут. Кому же из звезд Голливуда досталась такая участь? Осторожно, много спойлеров!