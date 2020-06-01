Передача актера Джоша Гада "Воссоединение на расстоянии" со звездами и авторами кинотрилогии "Властелин колец" собрала более миллиона просмотров на YouTube.

Рубеж в миллион просмотров был преодолен менее чем за сутки после публикации. В онлайн-видеоконференции Гада приняли участие режиссер Питер Джексон, сценаристка Филиппа Бойенс, композитор Говард Шор, звезды картины Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Вигго Мортенсен, Джон Рис-Дэвис, Орландо Блум, Шон Бин, Лив Тайлер и другие. Актер Билли Бойд, исполнивший в кинотрилогии роль Перегрина Тука, исполнил звучавшую в фильме песню Edge of Night.

Трилогия "Властелин колец" выходила в кино с 2001 по 2003 год. С 2012 по 2014 год Питер Джексон выпускал трилогию "Хоббит" — приквел событий "Властелина колец".