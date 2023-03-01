Существует много актеров, которые, по мнению зрителей, незаслуженно обделены "Оскаром". Но в Голливуде есть своего рода легенда о "проклятии" премии. Согласно ей, после получения награды артист внезапно теряет карьерные перспективы. И этот миф имеет несколько подтверждений. Или это просто совпадения?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Несколько лет назад научный журнал Organization Science опубликовал исследование - и его авторы не нашли доказательств существования этого проклятия. Однако актеры из нашего списка на своем примере демонстрируют, что с "Оскаром" что-то не так.

Накануне 95-й церемонии, которая пройдет в ночь с 12 на 13 марта, рассказываем о тех, кого постигло невезение после получения статуэтки.

Ким Бейсингер

Foto: Kadrs no filmas

Ким Бейсингер получила премию в 1997 году за фильм "Секреты Лос-Анджелеса". Это был последний раз, когда она была номинирована на какую-либо большую награду. Сейчас она наиболее известна по роли во франшизе "Пятьдесят оттенков серого". Лента с ее участием получила рейтинг 11% на Rotten Tomatoes, а фильм "Спаси и сохрани" и вовсе 3%.

Холли Берри

Foto: Reuters/Scanpix

В 2002 году Холли Берри стала первой темнокожей женщиной, получившей "Оскар" в категории "Лучшая главная женская роль за работу в фильме "Бал монстров". Затем актриса снялась во франшизе "Люди Икс", но эта роль была негативно воспринята критиками. А фильм "Женщина-кошка" принес ей премию "Золотая малина" за худшую женскую роль в 2004 году.

Эдриан Броуди

Foto: Kadrs no filmas

В 2003 году Эдриан Броуди стал самым молодым лауреатом "Оскара" за лучшую мужскую роль - на тот момент ему было 29 лет. Правда, после получения статуэтки за роль в фильме "Пианист" актер не смог повторить свой успех. После победы он сыграл в музыкальной комедии "Поющий детектив", рейтинг которой на Rotten Tomatoes составляет всего 39%.

В последнее время Броуди зарекомендовал себя как характерный актер, снявшись в нескольких фильмах Уэса Андерсона, сериалах "Наследники", "Время побеждать", "Покерфейс".

Через 20 лет после получения "Оскара" он был номинирован на "Эмми" за роль в "Наследниках", но его кинокарьера так и не стала прежней.

Мерседес Руэль

Foto: Kadrs no filmas

Мерседес Руэль снималась во множестве короткометражных фильмов после своей роли в фильме "Король-рыбак", за которую она получила премии "Оскар, "Золотой глобус" и "Сатурн" в 1991 году. Потом она не добилась большого успеха в блокбастерах и сосредоточилась на сценической карьере и была номинирована на две премии "Тони" и "Драма Деск".

Марша Гей Харден

Foto: Kadrs no filmas

Марша Гей Харден в 2001 году получила премию "Оскар" за фильм "Поллок" и назвала это событие "катастрофическим с профессиональной точки зрения". Три года спустя она снова была номинирована, на этот раз как лучшая актриса второго плана за фильм "Таинственная река", но проиграла. С тех пор у нее началась активная телевизионная карьера, и она была номинирована на две премии "Эмми".

"Оскар" — это катастрофа на профессиональном уровне. Внезапно роли, которые тебе предлагают, становятся меньше, и денег тоже меньше. В этом нет никакой логики Марша Гей Харден в интервью журналу Premiere

Роберто Бениньи

Foto: Kadrs no filmas

Актер Роберто Бениньи был автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли в фильме "Жизнь прекрасна". Он получил награду за лучшую мужскую роль и лучший иностранный фильм на церемонии вручения премии "Оскар" в 1999 году, но с тех пор больше не имел большого успеха в США.

Фильм 2002 года "Пиноккио", в котором он выступил режиссером и исполнителем главной роли, был плохо оценен критиками (0% на Rotten Tomatoes). Он вернулся к этой истории в 2020 году, сыграв роль Джепетто в другой картине, которая получила высокие оценки от критиков (83%), но всего 40% от зрителей.

Моник

Foto: Kadrs no filmas

В 2010 году Моник получила "Оскар" за роль в фильме "Сокровище". Некоторые думали, что после победы она сосредоточится на более драматическом материале, но она вернулась к своим комедийным ролям. После получения "Оскара" она снялась всего в пяти фильмах, и ни один из них не достиг такого же успеха.

Моник считает, что ее буквально вычеркнули из индустрии после конфликта с режиссером "Сокровища" Ли Дэниелсом и продюсерами Тайлером Перри и Опрой Уинфри.

Татум О'Нил

Foto: Kadrs no filmas

Татум О'Нил получила свою статуэтку в 1973 году за фильм "Бумажная луна", когда ей было всего 10 лет, став самой молодой обладательницей премии в истории "Оскара". Но после этого ее карьера застопорилась. За 15 лет она снялась в пяти фильмах, ни один из которых не произвел фурора в Голливуде. Сейчас она в основном снимается в эпизодических ролях, например, в христианском сериале "Бог не умер".

Хэйнг С. Нгор

Foto: Kadrs no filmas

Хэйнг С. Нгор получил статуэтку в категории "Лучший актер второго плана" за свою первую в жизни роль в фильме "Поля смерти", после того как в 1984 году сменил профессию и стал актером.

И хотя Нгор получил восторженные отзывы, в течение десятилетия после победы он больше не снимался в фильмах, достойных "Оскара". В 1996 году его карьера трагически оборвалась, когда он был застрелен членами банды в Лос-Анджелесе.

Марли Мэтлин

Foto: Kadrs no filmas

За свою первую роль в кино в фильме "Дети тишины" актриса получила "Оскар" в 1987 году. Это было редкое достижение, ведь Мэтлин стала первой глухой актрисой, которая была номинирована на "Оскар".

Спустя годы самыми узнаваемыми ролями Матлин стали роли на телевидении, например, в сериале "Западное крыло". К сожалению, ролей для глухих актеров по-прежнему мало. В 2021 году Матлин снялась в фильме "CODA: Ребенок глухих родителей", получившем награду за лучшую картину.

Ф. Мюррей Абрахам

Foto: Kadrs no filmas

Ф. Мюррей Абрахам имеет отличную карьеру, но он так и не стал кинозвездой, как думали некоторые, после его победы за роль Антонио Сальери в фильме "Амадей" 1984 года. Кинокритик Леонард Матлин сказал, что "проклятие "Оскара" в Голливуде также известно как "синдром Ф. Мюррея Абрахама".

"Он был великолепен в "Амадее, и он прекрасный актер, но по какой-то причине или комбинации причин он не получил таких же возможностей в кино", — заявил Матлин.

С тех пор Абрахам часто работает в театре, а также на телевидении, недавно сыграв в сериалах "Белый лотос" и "Мистический квест". По сути, как и Эдриен Броуди, он не перестал работать, а превратился в очень талантливого характерного актера.