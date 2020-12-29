Определены худшие фильмы года

Определены худшие фильмы и телешоу года на основе рецензий профессиональных кинокритиков. Антирейтинг опубликовал сайт-агрегатор Metacritic.

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Худшим фильмом года признали ленту "Королева реальности!", она получила всего 7 баллов из 100 по оценочной системе сайта. На второе место попала романтическая комедия "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" режиссера Денниса Дугана. Кинокартина получила 11 баллов из 100. Тройку худших замыкает мелодрама Роджера Камбла "После. Глава 2". В список вошли еще 12 фильмов, среди которых "Выбивая долги" с Шайей ЛаБафом и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

Телешоу с самым низким рейтингом стал рождественский мюзикл Dr. Seuss' The Grinch Musical Live! от канала NBC, он получил 33 балла. На втором месте с аналогичной оценкой — сериал "В меньшинстве". На третьей позиции оказался мультсериал для взрослых "Данк или сквозняк", он набрал 35 баллов.