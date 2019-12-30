Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Стал известен список лучших сексуальных сцен в фильмах и сериалах, вышедших в 2019 году. Рейтинг опубликован на развлекательном портале Popsugar.

На первом месте оказался эпизод из последнего сезона "Игры престолов", в котором Арья Старк после многолетней разлуки вновь встречает Джендри Баратеона и предлагает ему переспать, объясняя, что вскоре они оба могут погибнуть в битве. Как отмечают авторы издания, эта сцена отличается от других подобных в шоу, так как в ней инициативу проявляет именно героиня.

Вторую позицию занял момент из байопика об Элтоне Джоне "Рокетмен". В нем показывают отношения британского артиста и его первого менеджера Джона Рила.

Тройку замкнула сцена из ленты "Стриптизерши". Отмечается, что одна из сцен в клубе одновременно отображает и сексуальность работы танцовщиц, и сложность такого рода занятий.

На четвертом месте разместилось шоу "Розуэлл, Нью-Мексико", в котором показали любовную связь Макса и Лиззи. Пятую позицию занял сериал "Дрянь". Портал выделил эпизод, где во время страстного момента между главной героиней и священником со стены падает крест.

В список также включили сцены из таких проектов, как "Анатомия страсти", "Удивительная миссис Мейзел", "Как избежать наказания за убийство", "Форс-мажоры", "Образование", "Король", "Вероника Марс" и "Кто-то классный".

Source

Lenta.ru

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