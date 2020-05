Организаторы сообщили об отмене Каннского фестиваля в 2020 году

Каннский кинофестиваль точно не состоится в своем привычном виде в 2020 году. Об этом в интервью изданию Le Figaro сообщил его президент Пьер Лескюр. При этом он рассказал о переговорах с представителями Венецианского кинофестиваля, традиционно проводимого во второй половине года, о возможном совмещении биеннале.

"Каннский кинофестиваль 2020 года в его традиционном виде отменяется, — сказал Лескюр. — Но это не значит, что он уходит. Он будет присутствовать при возобновлении работы кинотеатров этой осенью. В каком именно виде это произойдет, мы пока не определили.

В числе вариантов альтернативного проведения мероприятия в этом году называется союз с Венецианским кинофестивалем — причем принципиальная договоренность по этому поводу якобы уже достигнута. Также нельзя исключать, что один из старейших и престижнейших кинофестивалей мира пройдет вовсе без жюри и премий, но как программа специально отобранных фильмов "Cannes — 2020", которую планируют показывать в кинотеатрах по весну 2021-го, передает ТАСС.

Организаторы фестиваля также выразили надежду, что в 2021-м его возглавит американский режиссер Спайк Ли, который должен был сделать это в текущем году. "Спайк Ли — прекрасный человек. Он дал нам понять, что, если жюри в 2020 году действительно не будет, он готов возглавить жюри в 2021 году", — подчеркнул Лескюр.

О переносе международного Каннского кинофестиваля с изначально запланированных дат (12-23 мая) в связи с пандемией коронавируса стало известно еще в минувшем марте. Тогда организаторы рассчитывали провести его в привычном формате уже в конце июня.

"Как только развитие ситуации во Франции и во всем мире позволит нам установить точные даты, мы сообщим о своем решении в соответствии с постоянными консультациями с правительством Франции и мэрией Канн, а также с советом фестиваля, участниками и всеми партнерами мероприятия. Между тем, Каннский фестиваль оказывает поддержку тем, кто призывает уважать общий запрет и просит проявить солидарность в эти трудные времена для всего мира", — говорилось в официальном сообщении оргкомитета.

С момента окончания Второй мировой войны Каннский кинофестиваль отменялся лишь трижды — в 1948 и 1950 годах по экономическим причинам, а также в 1968-м из-за политических протестов.

Добавим, что в конце апреля стало известно о бесплатном YouTube-кинофестивале "We Are One: A Global Film Festival", в рамках которого любители кино смогут смотреть фильмы без рекламы. Он продлится в течение десяти дней — с 29 мая по 7 июня 2020 года.

В формировании его программы примут участие организаторы 20 ведущих мировых кинофестивалей, включая тот же Каннский фестиваль, Торонто, фестиваль независимого кино США "Сандэнс", Берлинале, Венецианский фестиваль и другие.