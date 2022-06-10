Ощущение радости. На экраны вышел фильм "Пробуждение" — масштабное исследование красоты Земли

В латвийский прокат вышел фильм "Пробуждение", продюсером которого является Терренс Малик. Стоит ли посмотреть этот медитативный, полный впечатляющих кадров, док?

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Годфри Реджио и Терренс Малик находятся за кулисами этого шоу. Они - исполнительные продюсеры "Пробуждения", поистине впечатляющей картины Тома Лоу о чудесах нашей планеты. Пять лет, тридцать стран, поэзия кадра и широта замысла. Фильм приносит ощущение радости. Глядя на эти кадры, проникаешься глубиной ритуала: женщины в белорусском лесу кладут цветы на воду; освещенный слон на уличной ярмарке; фонари поднимаются в воздух над Таиландом, как падающие звезды; китайский рыбак; гуляки в масках на карнавале Оруро в Боливии.

Foto: Kadrs no filmas

Конечно, с тех пор, как Реджио произвел революцию в документальном кино со своим фильмом 1983 года "Кояанискатси", такие абстрактные изображения, рассказывающие о течении жизни в разных уголках нашей планеты, стали обычным явлением (настолько, что сам Реджо отошел от них в пользу более формально снятых и структурированных фильмов, таких как "Посетители" 2014 года). Каждый желающий с GoPro, воспользовавшись библиотекой музыки без копирайта, может разместить свое творение на YouTube - это будет десятиминутный ролик зафиксированного праздника жизни в замедленном или ускоренном темпе. Но необыкновенные образы, использованные в "Пробуждении" объединяются в нечто большее, чем просто красивые фоновые пейзажи. Быть может, потому, что Лоу использует повествовательную стратегию Малика, чье "Древо жизни" отличалось проникновенным голосом за кадром. В "Пробуждении" невидимым рассказчиком является Лив Тайлер. И хотя рассказывать особо нечего (в фильме нет явно выраженного сюжета), картина является глубоким исследованием на тему природы всего сущего.

Foto: Kadrs no filmas

Великолепна и операторская работа. Во многих случаях Лоу фокусируется на общении человека с природой. В начальной сцене женщины, одетые в листья папоротника, гуляют по озеру. Затем мы переходим к заснеженным горам, потом видим пожилого фермера в поле, за которым следует балерина, танцующая в лесу с покрытыми мхом скалами и водопадами. Все это сопровождается оркестровым саундтреком Джозефа Трапанезе.

Наиболее потрясающими в фильме являются кадры Дубая, где фильм получил частное финансирование для производства: там камера эфирно парит над небом, как будто снимает крупномасштабный научно-фантастический фильм.

Foto: Kadrs no filmas

Поскольку Лоу также работал с Маликом над фильмами "Рыцарь кубков", "Песня за песней" и "Путешествие во времени" (фильм, который больше всего похож на "Пробуждение"), поклонники работ Малика и Реджио не могут не заметить заимствований и цитат. Однако есть и собственный стиль: у Лоу острый глаз и хватка на поразительные образы. "Пробуждение" не является оригинальным кинематографическим высказыванием, но зритель после него может совершить переоценку ценностей.

Foto: Kadrs no filmas

Что говорят критики:

"Кавалькада необычных образов Лоу превращается в нечто большее, чем просто фоновый шум..." (Ричард Уайтекер, Austin Chronicle)

"Может быть, приятно поглазеть на чудо и тайну этой странной третьей планеты от солнца, но нет реального смысла в этом эмоциональном путешествии без какого-либо обоснования". (Эрик Кон, Indiewire)

"Как и другие произведения этого жанра, "Пробуждение" — великолепное, завораживающее произведение кинематографической поэзии, но иногда оно бывает скучным и разочаровывающим". (Джеффри М.Андерсон, San Francisco Examiner)

"Если все, что вы хотите сделать, это сидеть сложа руки и позволить множеству бесспорно триповых визуальных эффектов захлестнуть вас в течение 75 минут, "Пробуждение" справляется с этой задачей". (Питер Собчински, eFilmCritic.com)

Foto: Kadrs no filmas



