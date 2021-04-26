"Оскар"-2021: "Земля кочевников" - лучший фильм, Хлоя Чжао - лучший режиссер

В Лос-Анджелесе прошла 93-я по счету церемония вручения наград Американской киноакадемии. Фильм "Земля кочевников" получил "Оскара" как лучший фильм, а его режиссер Хлоя Чжао награждена золотой статуэткой за лучшую режиссуру.

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Она стала первой представляющей в США расовые меньшинства женщиной, получившей "Оскара" за лучшую режиссуру, и всего лишь второй женщиной-обладательницей "Оскара" как лучший режиссер. Первой была Кэтрин Бигелоу, получившая в 2009 году эту награду за фильм "Повелитель бури".

"Земля кочевников" рассказывает историю овдовевшей женщины, решившей жить в фургоне, путешествуя по Америке. Сыгравшая в фильме главную героиню Фрэнсис Макдорманд получила "Оскара" за лучшую женскую роль, так что "Земля кочевников", собравшая главные награды, стала триумфатором "Оскаров"-2021.

"Оскара" за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший страдающего деменцией героя в фильме "Отец". Сэр Энтони Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим "Оскара" за главную роль. Кинокритики ожидали, что "Оскар" в этой номинации могут посмертно присудить скончавшемуся прошлым летом от рака Чедвику Боузману (за роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза").

Лауреаты "Оскара"-2021:

Лучший режиссер: Хлоя Чжао ("Земля кочевников")

Лучший фильм: "Земля кочевников"

Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд ("Земля кочевников")

Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс ("Отец")

Лучшая мужская роль второго плана: Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия")

Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё-джон ("Минари")

Лучший фильм на иностранном языке: "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга

Лучший оригинальный сценарий: Эмералд Феннел ("Девушка, подающая надежды")

Лучший короткометражный фильм: "Два далеких незнакомца"

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Если что-то случится, я люблю вас"

Лучший адаптированный сценарий: "Отец" французского писателя и драматурга Флориана Зеллера

Лучший анимационный фильм: "Душа"

Лучший короткометражный документальный фильм: "Колетт"

Лучший документальный фильм: "Мой учитель-осьминог"