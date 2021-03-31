AFP/Scanpix
Foto: AFP/Scanpix

Церемония вручения кинопремии "Оскар" в 2021 году может быть частично перенесена на европейские площадки, передает The Hollywood Reporter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Американская часть пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе, к приему гостей готовят две дополнительные площадки в Париже и Лондоне.

Это произошло после того, как организаторы "Оскара" решили, что участвовать в церемонии по видеосвязи будет невозможно. При этом они призывают участников по возможности все-таки приехать в Лос-Анджелес. "Привозите с собой маску, она все еще нужна. Как только мы будем знать больше, мы все расскажем. Все меняется", — уточнил один из продюсеров шоу в 2021 году Стивен Содерберг. Он также уточнил, что дополнительные расходы на карантинное проживание прибывших в Лос-Анджелес номинантов в отелях возьмут на себя партнеры мероприятия.

Известно, что участники церемонии будут разделены на группы, чтобы не находиться вместе в одном зале.

Пока неизвестно, где именно в Париже и Лондоне может пройти "Оскар".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

"Оскар"
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай

Новые проекты

Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 196 500€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€