Церемония вручения кинопремии "Оскар" в 2021 году может быть частично перенесена на европейские площадки, передает The Hollywood Reporter.

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Американская часть пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе, к приему гостей готовят две дополнительные площадки в Париже и Лондоне.

Это произошло после того, как организаторы "Оскара" решили, что участвовать в церемонии по видеосвязи будет невозможно. При этом они призывают участников по возможности все-таки приехать в Лос-Анджелес. "Привозите с собой маску, она все еще нужна. Как только мы будем знать больше, мы все расскажем. Все меняется", — уточнил один из продюсеров шоу в 2021 году Стивен Содерберг. Он также уточнил, что дополнительные расходы на карантинное проживание прибывших в Лос-Анджелес номинантов в отелях возьмут на себя партнеры мероприятия.

Известно, что участники церемонии будут разделены на группы, чтобы не находиться вместе в одном зале.

Пока неизвестно, где именно в Париже и Лондоне может пройти "Оскар".