Раптофилия, сомнофилия, дакрофилия, скатология… Спроси кого на улице — вряд ли ответит, что это. И все же в головах простых латвийских жителей такие влечения представлены во всех вариантах, что подтвердит любой психолог или сексолог. Что водится в тихих семейных омутах, за закрытыми дверями латвийских квартир? Автор снятой уже в семи странах латвийской франшизы "Свингеры" Андрейс Экис презентовал очередной фильм про ЭТО — "Табу". Портал Delfi попросил режиссера рассказать об особенностях ЭТОГО в разных странах.
Никакого секса в его фильмах, по большому счету нет, утверждает Экис. Все они — в первую очередь, про отношения. Но успешные продажи сценария и производства "Свингеров" в Украину, Польшу, Эстонию, Норвегию, Нидерланды и Россию, где в главной роли снялся Дмитрий Нагиев, говорят о востребованности темы. Много лет отработавший на телевидении Экис это чувствует, как никто другой.
Со своим новым фильмом "Табу" режиссер проделал обратный путь — купил готовый сценарий австралийца Джоша Лоусона и адаптировал под латвийские реалии.
- Я почувствовал, что нашей публике этого не хватает. Мне всегда нравились провокации — взорвать бомбу и смотреть, что будет. Но нашу публику я уже так натренировал, что все только радуются — никто даже не кричит, как это плохо и стыдно. Впрочем, в любой провокации мне важно, чтобы была и глубина мысли — просто поругаться матом и побегать без штанов — это не про меня.
В моих фильмах толком и нет голых задниц или полного обнажения. Не это главное, главное — что у тебя в голове: каждый зритель происходящее на экране может додумать сам. К тому же я — человек советской закалки, мы тогда хорошо освоили искусство подтекстов. Если так подумать, то герой Басилашвили в одном из моих любимых советских фильмов "Осеннем марафоне" — тоже свингер: то он с одной, то с другой.
Я позволяю себе немного больше: предложить такое жене и с обозначением понятий, но это уже другое время, а сущность человека — та же. Многие мужчины уже с ранних лет мечтают о сексе с двумя женщинами, да и у женщин фантазий — хоть отбавляй…
Обновление данных для оплаты абонемента на платный контент DELFI
Добрый день!
DELFI проводит улучшения сервиса и безопасности. Чтобы сделать ваши платежи более удобными и безопасными, пожалуйста, обновите свои платежные данные здесь, на сайте DELFI*. В благодарность за сотрудничество дарим вам абонемент на 8 недель за 1 евро.
*В случае, если вы не обновите данные, абонемент продолжит действовать до окончания оплаченного периода, а следующий платеж может не удасться. Если так произошло, пожалуйста, оформите абонемент заново.
Loading...
Что бы удалить профиль Вам необходимо прервать подписку DELFI plus. Это можно сделать в разде аккаунта "Подписка на DELFI plus"
Отправлено успешно!
Ошибка! Неудалось отправить! Попробуйте позже!
Loading...
Спасибо за поддержку качественной журналистики! Ваша подписка уже активна.
Код подписки недействителен.
Atvainojiet!
Radusies tehniska kļūme.
Apmaksa izvēlētajā veidā pašlaik nav pieejama. Mēģiniet, lūdzu, vēlāk! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Atvainojiet!
Radusies tehniska kļūme.
Apmaksa izvēlētajā veidā pašlaik nav pieejama. Mēģiniet, lūdzu, vēlāk! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!