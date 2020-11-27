Остановка - Тукумс. В Латвии покажут фильм "Цой", против которого выступил сын музыканта

С 27 ноября в Латвии стартует прокат фильма режиссера Алексея Учителя "Цой", который рассказывает о реальных событиях: 15 августа 1990 года под Тукумсом в автоаварии погиб известный музыкант Виктор Цой. Картина снята в совместном производстве России и Латвии и собрала на площадке таких известных актеров, как Евгений Цыганов, Надежда Калеганова, Паулина Андреева, Марианна Спивак, Игорь Верник, Илья Дель, Инга Тропа, Артур Скрастиньш и Гундарс Грасбергс.

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В фильме принципиально нет актера, играющего Виктора Цоя. Вместо этого — архивные кадры с живым рок-музыкантом. А сюжет фильма завязывается 15 августа 1990 года в Латвии.

О чем фильм?



Визг тормозов, скрип металла, разорванный на куски "Москвич". С места аварии исчезает демокассета, которую Цой слушал в последние секунды перед столкновением. На кассете - альбом "47", который еще не вышел.

Расследование инцидента еще продолжается, но гроб с останками Виктора Цоя отправляется в Ленинград. За рулем траурного автобуса - несчастный водитель автобуса "Икарус", другой участник трагического ДТП. Больше никому этого пути не выдержать. Молчаливый балт смотрит в зеркало заднего вида на самых близких людей Цоя. Жена и любовница, продюсер и коллега по группе "Кино", маленький сын и молодая фотограф, давно и безнадежно влюбленная в музыканта. Они еще не знают, кто их водитель. Но первый, кто поймет, бесследно исчезнет на одной из придорожных остановок.

Путь будет длинным. Напряжение нарастает, атмосфера накаляется добела. Любовь, ревность, подозрительность, желание выжить - все это сольется воедино, сплетется в один плотный клубок, за которым, кажется, наблюдает Цой – жив.

"В наших планах было снять не биографический фильм, а почти детективную историю. Нет смысла рассказывать, чем занимался Цой - все знают его песни. Намного интереснее поразмышлять о вечном, том, что даже смерть не сможет разрушить ", - сказал режиссер Алексей Учитель во время съемок в Латвии, одновременно выразив благодарность всей латвийской съемочной группе, которая участвовала в создании фильма.

Foto: Kadrs no filmas

Фильм — классический роуд-муви по форме, но сам рассказ ведется от лица водителя Павла (Цыганов), который узнал об известном музыканте Цое лишь из рассказов и отношений между родственниками Виктора, которые приехали в Латвию для опознания погибшего после аварии.

С чем связан скандал?



Режиссер Алексей Учитель знал Цоя при жизни. В 1988 году он снимал документальный фильм "Рок", где тот был героем — в котельной, на концертах, в гримерках, ездил с ним на гастроли и был на свадьбе Гребенщикова, где Цой был свидетелем. Позже он много общался с женой Цоя Марьяной, которая работала в съемочной группе.

Foto: Kadrs no filmas

Учитель первым приехал в Тукумс на место аварии, чтобы выяснить, как все могло произойти - он познакомился со свидетелями аварии и собрал информацию для документального фильма "Последний герой" (1991). С тех пор режиссер мечтал создать художественный фильм, посвященный памяти легендарного музыканта.

В роли маленького сына Цоя Саши режиссер снял свою дочь Машу – ее выбрал исполнитель роли водителя Евгений Цыганов, с которым юная актриса должна была взаимодействовать. Она смотрелась в кадре так органично, что пришлось гримеру подобрать парик мальчика и натянуть на белокурую косу.

16 ноября сын Цоя подал иск в суд Москвы к режиссеру, киностудии и прокатчикам фильма - о защите права гражданина на изображение. Ранее он обращался в Путину, чтобы запретить показ капртины об отце. По мнению Учителя, которое он высказал в журнале "Афиша", "невозможно, чтобы родственники могли пытаться запретить показ картины, если я не нарушил закон". Мнение родственники высказать могут, а требовать запрета показа — нет: "Я не боюсь этого, но почему в головах людей, которые являются всего лишь родственниками великого человека (я не только про Цоя), возникают такие мысли? Почему им кажется, что они имеют на это право? Вот это для меня странно".

Раньше другой фильм Алексея Учителя "Матильда", снятый в 2017 году и показанный на нескольких международных фестивалях, в России стал мишенью для националистов и религиозных фанатиков.

Как участвует Латвия?



"Фильм "Цой" - уникальная копродукция, ведь его сюжет имеет самое прямое отношение к Латвии. Цой был температурным индикатором переменен, его внезапная смерть в Латвии породила множество теорий заговора. Мы хотели, чтобы фильм был доступен латвийским зрителям уже в этом году, через 30 лет после смерти Виктора Цоя. Поэтому начинаем его показывать одновременно с премьерой в России", - говорит сопродюсер фильма Инесе Бока-Грубе.

Foto: Kadrs no filmas

Фильм снимали летом 2019 года в Риге, Тукумсе, Кулдиге и Энгуре. Совместное производство с латвийской стороны возглавили Инесе Бока-Грубе и Гинтс Грубе. В ролях - латышские актеры Артур Скрастиньш, Инга Тропа и Гундарс Грасбергс. Над визуальным рядом работал художник Айварс Жуковскис.

Мировая премьера фильма прошла 15 октября 2020 года в рамках основного конкурсного показа Варшавского международного кинофестиваля, а с 12 ноября стартовал показ фильма в кинотеатрах России.

Латвийская премьера стартует 27 ноября на платформах Tet Shortcut, Go3 TVOD, в домашнем кинотеатре KinoBize. Также планируются частные показы в "Splendid Palace" и "Cafe Film Noir" по предварительной заявке в кинотеатрах - стоит такой показ 99 евро. за которые снимается весь кинотеатр на компанию из максимум 10 человек из двух домохозяйств - все в масках.