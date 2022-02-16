Новый документальный сериал стриминговой платформы Netflix рассказывает историю взлета и падения Сармы Мелнгайлис, которую называли "веганской королевой". Среди ее клиентов были знаменитейшие звезды, бизнес успешно развивался - почему все пошло не так?

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Несколько лет назад веганский ресторан Pure Food and Wine на Манxэттене казался весьма успешным. Среди его посетителей часто можно было увидеть голливудских знаменитостей, а его владелицу и шеф-повара Сарму Мелнгайлис называли "веганской королевой". Но в 2016 году работники стали жаловаться на невыплату зарплаты, затем стало известно о неуплате налогов и растратах средств инвесторов.

Как писали СМИ, деньги компании были потрачены на роскошную жизнь и казино. Сарме Мелгайлис, которая пыталась скрываться, грозило до 15 лет тюремного заключения, однако адвокату удалось добиться того, что женщина провела в тюрьме всего 4 месяца с проверочным сроком на 5 лет.

Неприятности Сармы начались после знакомства с мужчиной по имени Шейн Фокс, за которого она позднее вышла замуж. Он обещал ей исполнить все мечты - даже подарить бессмертие ее любимой собаке, но привел к скамье подсудимых. Когда стало известно о финансовых махинациях, пара пыталась скрываться, но попалась на заказе пиццы в мотель, сделанном на настоящее имя мужа Сармы. На самом деле его звали Энтони Стерджис, мужчина был любителем азартных игр и имел криминальное прошлое. "Было много теорий, почему она вышла за него замуж, - рассказал один из бывших сотрудников ресторана. - Может, это был шантаж?"

Как обещает Netflix, это еще далеко не самое интересное, что зрители увидят в сериале Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitive, который выйдет 16 марта.

Автором сериала является Крис Смит, спродюсировавший документальный хит Tiger King.