От секса в кино призвали отказаться из-за коронавируса
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Британских телевизионных и кинорежиссеров призвали отказаться от съемок сцен секса во время пандемии коронавируса ради безопасности актеров. С таким предложением выступила профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании, передает The Guardian.

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В обновленном руководстве по съемкам эротических эпизодов кинематографистам рекомендуется заменить постельные сцены на альтернативные. В частности, актеры могут "поправлять одежду или переодеваться после события", или же их части тела могут "двигаться под одеялом". Также режиссерам предлагают "снять дверь спальни, оставив зрителя додумывать происходящее в ней самостоятельно".

В марте 2018 года американский профсоюз актеров Equity выпустил руководство для кинематографистов с инструкциями по предотвращению секс-скандалов, домогательств и психологического насилия в индустрии. Ранее сообщалось, что супергеройский боевик "Чудо-женщина 2" создадут, следуя подобному руководству.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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