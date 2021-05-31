Этим летом на экраны выходят продолжение хоррора о спасительном молчании "Тихое место"; история о том, почему Круэлла стала злодейкой; кинопроводы Черной вдовы и другие ленты, на которые стоит обратить внимание.
О самых ожидаемых фильмах предстоящего лета рассказывает "Газета.Ru".
- 1. "Тихое место 2" ("A Quiet Place Part II")
- 2. "Круэлла" ("Cruella")
- 3. "Черная Вдова" ("Black Widow")
- 4. "Космический джем: Новое поколение" ("Space Jam: A New Legacy")
- 5. "Время" ("Old")
- 6. "Круиз по джунглям" ("Jungle Cruise")
- 7. "Отряд самоубийц: Миссия навылет" ("The Suicide Squad")
- 8. "Главный герой" ("Free Guy")
- 9. "Босс-молокосос 2" ("The Boss Baby: Family Business")