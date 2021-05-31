1 10
"Тихое место 2" ("A Quiet Place Part II")
Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Этим летом на экраны выходят продолжение хоррора о спасительном молчании "Тихое место"; история о том, почему Круэлла стала злодейкой; кинопроводы Черной вдовы и другие ленты, на которые стоит обратить внимание.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

О самых ожидаемых фильмах предстоящего лета рассказывает "Газета.Ru".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 10
"Тихое место 2" ("A Quiet Place Part II")

Source

Sharing Options

3

Source

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Эликсир лета и приключений: 12 вдохновляющих киноисторий
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях