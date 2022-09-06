Ожидание и реальность. Каким получился новый "Властелин колец" и стоит ли его смотреть

У "Дома Дракона" появился серьезный конкурент. "Властелин колец: Кольца власти", один из самых долгожданных сериалов этого года, ворвался на малые экраны спустя двадцать лет после выхода оригинальной трилогии Питера Джексона. Смог ли многомиллионный проект Amazon Prime Video достойно продолжить наследие Джона Рональда Руэла Толкина?

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Действие "Колец власти" разворачивается за несколько тысяч лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец". По большому счету, новый сериал — это свободная фантазия на тему истории Средиземья: помимо знаковых персонажей оригинала, таких как Галадриэль (Морфидд Кларк) или Элронд (Роберто Арамайо), в "Кольцах власти" фигурирует множество вымышленных героев, которые никогда не появлялись на страницах романов Толкина. Шоу, как ни странно, начинается с относительно мирного времени — Темный лорд Саурон пал, все многочисленные расы Средиземья, наконец-то, возвращаются к спокойной жизни. И только молодая Галадриэль не верит в смерть Саурона: она убеждена, что тот лишь набирается сил для нового, еще более смертоносного удара.

Foto: Kadrs no filmas

Путешествие Галадриэль в самое сердце тьмы, где, по идее, и должен скрываться главный антагонист, сопровождается множеством параллельных сюжетных линий, так или иначе связанных с общим повествованием: есть тут и забавные мохноноги, прародители нынешних хоббитов, и социофобные гномы, закрывшиеся от всего мира в своем каменном королевстве, и гордые эльфы, готовые к новым политическим интригам, и обычные люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях.

Примечательно, что по подсчетам The Wall Street Journal, новый сериал по "Властелину колец" обошелся Amazon в 715 млн долларов, из них более 200 млн ушло лишь на покупку прав нетленного произведения Толкина. При этом, каждый эпизод сериала, снятый в копродукции с New Line Cinema, компанией, которая занималась франшизой Джексона, оценивается в 89 млн долларов — эпохальную, по посткоронавирусным меркам, сумму. Однако куда именно ушли эти средства, все еще неясно.

Foto: Kadrs no filmas

Сценаристами "Колец власти" стали Патрик Маккей и Джо Ди Пейн, которые никогда не работали над крупнобюджетными голливудскими проектами, что довольно быстро бросается в глаза — раскрытие как новых, так и старых персонажей в сериале поверхностное, экспозиция подается на уровне каких-то случайных фактов, не позволяя зрителю, не увлеченному творчеством Толкина, разобраться в происходящем на экране без помощи "гугла". В то же время истинные фанаты "Властелина колец" тоже останутся в накладе, в первую очередь, из-за редкой фамильярности "Колец власти" по отношению к первоисточнику. Дело здесь, конечно, не только в расовом разнообразии актеров, которое вызвало множество споров еще на этапе постпродакшена, но и в прическах, костюмах и образах, не соответствующих канону и атмосфере Средиземья: "модные" выбритые виски в образах эльфов, отсутствие той самой допотопной бороды у женщин-гномов — эти, на первый взгляд, мелкие детали рушат вселенную, которая десятилетиями визуализировалась в головах миллионов поклонников эпохального фэнтези.

Foto: Kadrs no filmas

Кроме всего прочего, большая часть актеров, задействованных в сериале, абсолютно не знакома зрителям. Решение отказаться от "звездных" лиц сыграло с боссами Amazon злую шутку — вместо открытия новых талантов они получили лишь загубленный потенциал. Известные актеры могли бы публично поддержать и без того спорный проект и, как минимум, немного растопить лед в сердцах зрителей, и без того скептически настроенных из-за "слепого кастинга". Но Безос и компания, по всей видимости, решили идти по пути максимального сопротивления — и пока пользовательские рейтинги "Колец власти" на агрегаторе IMDb вызывают лишь сочувствие. Но, как говорится, поживем — увидим.