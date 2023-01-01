Ожидание и реальность: кассовые успехи и громкие провалы кинопроката 2022 года

Конец года — самое время подсчитывать итоговые сборы голливудских блокбастеров. К счастью, эпидемия коронавируса все меньше влияет на показатели проката, а кинотеатры все реже остаются пустыми. Тем не менее далеко не все фильмы оправдывают возложенные на них ожидания, несмотря на высокобюджетное производство и первоклассный маркетинг.

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Рассказываем о самых больших успехах и самых ужасных провалах постпандемийного кинопроката.

Успех: Топ Ган: Маверик





Не без усилий Тома Круза сиквел "Топ Гана" все-таки возглавил топ самых кассовых фильмов уходящего года. Не помешал ему даже "Аватар", который по счастливому стечению обстоятельств, вышел буквально за две недели до конца 2022-го. В чем же заключается успех "Маверика"? В первую очередь в добротном экшене — с головокружительными пируэтами, старым добрым адреналином и бравыми американскими пилотами, всегда готовыми рискнуть жизнью за правое дело. Режиссер картины Джон Косински смог не только сохранить наследие Тони Скотта, но и придать ему "современное" звучание. По сути, второй "Топ Ган" — это идеальный крауд плизер, ностальгический боевик, снятый с самыми передовыми техническими возможностями XXI века.

Итог мирового проката: $1,488 млрд

Провал: Варяг





Обласканный критиками "Варяг" Роберта Эггерса, увы, так и не смог стать кассовым хитом. Многие винят в провале фильма монструозный хронометраж длиною в два с половиной часа, другие убеждены, что "Варягу" просто не повезло с датой релиза: середина весны — не самое благополучное время для проката. Третьи считают, что компания А24, которая занималась производством ленты, слишком сэкономила на его маркетинге. Что бы не послужило провалом "Варяга" — для самого Эггерса это вряд ли станет приговором, режиссер уже вовсю работает над новым проектом. Несмотря на скромные сборы, "Варяг" умудрился стать культовым в узких кругах зрителей и даже заслужить признание со стороны многих авторитетных киноизданий.

Итог мирового проката: $69,633 млн

Успех: Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия





Самым успешным кинотеатральным релизом Marvel в этом году стал сиквел "Доктора Стрэнджа", который с самого начала презентовался как первый в истории студии фильм ужасов, но на деле не то чтобы оправдал зрительские ожидания. На фоне менее бюджетного, но более симпатичного научно-фантастического экшена "Все везде и сразу", который также обыгрывает концепцию мультивселенных, основной сюжет "Мультивселенной безумия" и вовсе кажется смехотворным — что не прошло мимо большинства западных критиков. И все же, несмотря на достаточно противоречивые отзывы, "Доктор Стрэндж" сделал то, ради чего был снят — принес студии большие деньги.

Итог мирового проката: $955,775 млн

Провал: Амстердам





Новый комедийный детектив оскароносного Дэвида О. Рассела с тройкой именитых актеров в лице Кристиана Бейла, Марго Робби и Джона Дэвида Вашингтона собрал в прокате чуть более 30 млн долларов. И это при бюджете в 80 млн. Для такого маститого кинематографиста как Рассел, чья "Афера по-американски" в свое время заработала рекордные 240 млн в мировом прокате, такой показатель можно считать официальным поражением. Вероятно, главная проблема "Амстердама" заключается в его заурядности. Имея вполне интригующую завязку, фильм умудрился оставить равнодушными не только критиков, но и зрителей. Проще говоря: на него просто не ходили в кино.

Итог мирового проката: $31,245 млн

Успех: Миньоны: Грювитация





"Миньоны: Грювитация" — пятая полнометражная лента во франшизе о желтоголовых человечках, которые вот уже семь лет продолжают оставаться зрительскими фаворитами. Объяснить успех "Миньонов" довольно сложно, особенно если сравнивать с анимацией студии Pixar. Но даже крайне низкие оценки прессы не смогли охладить градус истерии вокруг картины. Вместе с выходом "Грювитации" в социальных сетях стал активно распространяться тег #Gentleminions, который объединил поклонников миньонов из по всему миру, во многом поспособствовав заполняемости залов на показах мультфильма.

Итог мирового проката: $939,433 млн

Провал: Три тысячи лет желаний





Долгожданное возвращение Джорджа Миллера ("Безумный Макс") в мир большого кино оказался не слишком удачным. После достаточно прохладного приема на Каннском кинофестивале "Три тысячи лет желаний" также скептически встретили и в мировом прокате. При бюджете в 60 млн долларов картине не удалось собрать и 20 млн. Эксперты винят в провале Миллера недостаточно хороший маркетинг фильма, который было довольно сложно продвигать из-за его концепции и неординарного сюжета. Остается лишь надеяться, что следующая часть "Безумного Макса" покажет лучшие результаты.

Итог мирового проката: $18,881 млн

Успех: Бэтмен





В список кассовых "отличников" можно внести и "Бэтмена" Мэтта Ривза ("Планета обезьян"), первый крупнобюджетный экшн этого года, который несмотря на все риски и многочасовой хронометраж, смог заслужить любовь широкой аудитории. Во-первых, Роберт Паттинсон крайне органично вписался в образ Брюса Уэйна, во-вторых, вместо привычной всем жвачной супергероики Ривз выдал настоящий нуарный детектив, снятый в лучших традициях Дэвида Финчера, что по итогу сработало в его пользу. Именно выдержанная мрачная атмосфера, отличный каст и всенародная любовь к Темному рыцарю вывели "Бэтмена" в десятку самых кассовых картин 2022-го.

Итог мирового проката: $770,836 млн

Провал: Падение Луны





Еще одного долгожданное возвращение, которое обернулось громкой неудачей. "Падение Луны" Роланда Эммериха ("День независимости") — с бюджетом в 150 млн долларов — не смогло отбить в широком прокате и половину этой суммы. Окончательно положение Эммериха усугубили откровенно разгромные оценки кинокритиков, назвавших "Падение Луны" чуть ли не худшей работой в арсенале режиссера. Впрочем, подобное отношение прессы можно назвать привычной реакцией на творения кинематографиста, который всегда делал в большей степени "зрительское" кино. Увы, зимний прокат, который все еще находился под рядом коронавирусных ограничений, не смог спасти его на этот раз.

Итог мирового проката: $67,295 млн

А так выглядит топ-20 самых кассовых фильмов 2022 года: