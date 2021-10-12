Падение Европы. Фильм "Суперзвезда" высмеивает Меркель, Макрона и мировой кризис. Почему его надо смотреть?

В этом сюжете много действия, но совершенно нет развития. Временами кажется, что Дюмон принципиально отказывается погружаться во внутренний мир героев, разбираться в том, что их по-настоящему гложет и радует. Однако, на самом деле, он говорит о том, что в современном мире (во всяком случае, в той его версии, что показана в фильме) никакого "по-настоящему" просто не существует. Это мир быстрых реакций, за которыми стоят не чувства, но рефлексы. Идеальным полотном для этой картины выступает лицо Леи Сейду — всегда немного беззащитное, но в то же время неуловимо преисполнено сарказма. Амбивалентность авторского взгляда здесь не колеблется между полюсами, а совмещает несовместимое, чтобы запечатлеть образцовый абсолютный ноль — моральный, чувственный, политический.

Такой подход, стоит заметить, принципиально отличает "Суперзвезду" от предыдущих фильмов Дюмона, режиссера, сделавшего себе имя как раз интересом к крайностям. Сначала — в форме протяжных, насупленных арт-драм, через боль, насилие и насильственно длинные кадры искавших проявления святости на грешной земле современного севера Франции. Затем — в нарочито, демонстративно лопавшихся от абсурда жанровых фильмах, которые обнаруживали жутковатые и диковатые трещины в чинном фасаде французской жизни в форме то эксцентрического теледетектива с элементами ненаучной фантастики ("Малыш Кенкен" и его сиквел "Кенкен и инопланетяне"), то издевательского каннибалистского ретрофарса ("В тихом омуте"), а то и вовсе упоительного исторического метал-мюзикла ("Жанна" — портрет Жанны Д'Арк в двух частях, с песнями и без).

В "Суперзвезде" Дюмон уже не стремится довести реальность до абсурда, а напротив — крепко держится за принципы скупого, пусть в данном случае и неожиданно для режиссера вполне стандартного по построению сюжета реализма. Именно почти документальное изложение событий в итоге делает "Суперзвезду" столь сюрреалистической. Франс действует как вирус — в ее присутствии даже люди, переживающие реальные потрясения (беженцы или женщина, прожившая много лет в браке с маньяком), как будто теряют свое содержание. Дюмон вглядывается в них на долгих планах, чтобы зафиксировать, в лучшем случае, растерянность от заполняющей нутро пустоты.

Все это указывает, среди прочего, на то, что в мире с такими вот нормами категорически невозможна драма — и потому "Суперзвезда" со всеми ее невеселыми обстоятельствами производит не гнетущий, а парадоксально комедийный эффект. Дюмон понимает, что философия невозможна без остроумия и чувства юмора. Поэтому его фильм — невеселая, но все же комедия бесконечно нелепых положений. Попадают в них не только непосредственные герои, но и, допустим, Ангела Меркель и Франсуа Макрон, которые танцуют свиту королеве Франс. Комедия эта развивается, конечно, не в мольеровском, а скорее в бальзаковском духе — но оттого наблюдать за змеиными извивами судьбы героини ничуть не менее занятно и забавно.

И на фоне современного кинематографа, насыщенного "проблемными фильмами" и другими все более карикатурными и противоестественными попытками выбить у зрителя хоть какую-то эмоцию (смотри, например, "Не время умирать"), "Суперзвезда" производит неожиданный эффект. Это кино, которое не дает ответ, понимая, что выход найдется лишь со временем. Вместо его поиска Дюмон занят оттачиванием изящества формулировок. Эта болтовня звучит почти успокоительно: в конце концов, Европа "закатывается" уже без малого сотню лет, так что печалиться, катясь по этому склону, дело пустое. Куда приятнее насладиться красотой этого — бесконечного, надо полагать — полета в бездну.