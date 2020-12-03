Пандемии вопреки. "Оскар-2021" может пройти в привычном формате

"Оскар-2021" не будет проводиться в удаленном режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом изданию Variety сообщили представители Американской академии кинематографических искусств и наук, а также телесети ABC, которая будет транслировать событие.

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Источник подчеркивает, что организаторы "Оскара" до сих пор не имеют четкого понимания, сколько людей пригласят на мероприятие, которое по традиции собираются провести в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе, рассчитанном на 3400 мест. По словам инсайдера, Академия уже провела исследование по этому вопросу и в настоящий момент рассматривает все возможные варианты относительно количества приглашенных, а также их рассадки в помещении. В свою очередь представитель "Долби" от комментариев отказался.

При этом, как утверждает The Hollywood Reporter со ссылкой на "множество инсайдеров", организаторы "Оскара" якобы еще даже не приняли окончательное решение по поводу проведения грядущей церемонии в офлайн-режиме.

Отмечается, что представители Академии и ABC не могут с уверенностью строить планы касательно ситуации с коронавирусом в Калифорнии во второй половине весны — в 2021 году, как известно, церемония была перенесена с зимы на 25 апреля в связи с пандемией. В настоящий момент статистика COVID-19 в регионе удручает. Всего за месяц суточный прирост заболевших в штате вырос в разы: так, к примеру, 30 октября в Калифорнии было выявлено 3,4 тыс. новых случаев, а уже 30 ноября — 17,7 тыс. В связи с этим в Лос-Анджелесе были введены ограничительные меры — местным жителям строго рекомендовали не покидать их дома без необходимости, продлятся комплексные запреты (они серьезно ограничивают работу магазинов и культурно-развлекательных заведений) минимум до 20 декабря. Согласно источнику, если следующей весной обстановка с коронавирусом в Калифорнии будет примерно той же, что и сейчас, то об офлайн-"Оскаре" не может идти и речи.

Издание также подчеркивает, что Академия до сих пор официально не утвердила продюсеров церемонии, тогда как именно они должны занять центральную роль в решении относительно формата шоу.

Как пишет THR, одним из самых вероятных форматов проведения "Оскара-2021" на данный момент видится вариант со "смешанной" церемонией. Так, к примеру, недавно прошла "Эмми-2020", ведущие которой работали из комплекса "Стейплс-центр", а номинанты "посетили" ее посредством интернета, выступив с речами удаленно.

Номинанты "Оскара-2021" будут объявлены 15 марта. Ранее Академия внесла временные изменения в регламент премии в связи с коронавирусом, позволив лентам претендовать на включение в число участников без кинотеатрального релиза (с небольшими оговорками).

В 2020-м главный приз премии Американской киноакадемии достался южнокорейским "Паразитам", а автор картины Пон Чжун Хо был назван лучшим режиссером. Кроме того, ленту отметили в сценарной категории и как лучший иностранный фильм.