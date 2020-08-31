Žerārs Depardjē
Foto: AFP/Scanpix

Парижская полиция конфисковала скутер у актера Жерара Депардье за вождение в нетрезвом виде, пишет журнал "Пуэн".

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Отмечается, что полицейские потребовали у Депардье остановиться, когда он заехал за стоп-линию, остановившись на красный сигнал светофора.

Заметив косвенные признаки опьянения, правоохранители предложили сдать тест на алкоголь, показавший превышение допустимой нормы. Тогда актер сказал, что выпил недавно пару бокалов пива.

Полицейские запретили Депардье продолжать поездку, из-за чего из комиссариата актера забрали знакомые.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru
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