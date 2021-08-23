Пенелопа Крус и скандал с плакатом: в Риге покажут фильм Альмодовара "Параллельные матери"

Фильм легендарного испанского кинорежиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas), открывающий Венецианский кинофестиваль, будет представлен в Риге на "Балтийской жемчужине".

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"Параллельные матери" — это уже двадцать второй полнометражный фильм в карьере оскароносного режиссера. Фильм является продолжением серии картин о материнстве — "Все о моей матери" (1999) и "Боль и слава" (2019).

Foto: Kadrs no filmas

Накануне мировой премьеры произошел скандал, связанный с плакатом фильма. После того, как режиссер опубликовал в Instagram официальный постер, социальная сеть заблокировала посты с этим изображением, потому что по мнению модераторов, оно нарушает правила изображения наготы.

В центре плаката - сосок с каплей молока, поэтому соцсети классифицировали его как недопустимое обнажение человеческого тела. Через несколько часов публикации были восстановлены с извинениями режиссеру и автору плаката Хавьеру Хаэну. "Мы удалили несколько экземпляров этого изображения из-за нарушения наших правил относительно наготы. Но мы делаем исключения и допускаем наготу при определенных обстоятельствах, например, если она имеет явно художественный контекст. Поэтому мы восстановили публикацию с плакатом фильма Альмодовара и приносим извинения за возникшую путаницу", - заявили представители Instagram.

Фильм "Параллельные матери" рассказывает историю двух женщин, которые стали матерями в один день и судьба столкнула в родильном отделении больницы. Пересечение их линий жизни и вскрывшиеся вместе с этим старые семейные секреты и запутанные отношения навсегда изменят их судьбы. "Мой фильм — это история трех героинь. Здесь я развиваю важные темы, поднятые в фильме "Все о моей матери", но сюжет получился более многослойным, драматичным и захватывающим", - говорит Педро Альмодовар. Главные роли исполнили Пенелопа Крус, Росси де Пальма, Айтана Санчес-Хихон и Милена Смит.

Премьера картины "Параллельные матери" на фестивале состоится 25 сентября в кинотеатре Splendid Palace.

В программе фестиваля будет показан еще один фильм Педро Альмодовара по знаменитой пьесе Жана Кокто "Человеческий голос", в котором главную роль сыграла Тильда Суинтон.

Фильмы фестиваля будут демонстрироваться в кинотеатре Splendid Palace c 22 по 29 сентября. Билеты уже продаются в кассах Biļešu Serviss. Подробная информация на сайте фестиваля www.balticpearl.lv.