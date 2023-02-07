C 17 марта на стриминговой платформе Disney+ будет доступен основанный на реальных событиях фильм "Бостонский душитель". Цепь его жестоких преступлений началась с убийства латышки - иммигрантки Анны Элзы Шлесере.

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Главная героиня фильма – настойчивая журналистка газеты Boston record American Лоретта Маклафлин в исполнении Киры Найтли. Вопреки существовавшему в то время взгляду на роль женщины в обществе и мнению, что представительницы прекрасного пола способны писать статьи лишь о моде и развлечениях, а не распутывать серьезные преступления, Лоретта и ее коллега Джин Коул первыми обнаружили, что произошедшие в Бостоне убийства женщин связаны между собой и их совершил серийный убийца. Серия из четырех статей Лоретты называлась "Бостонский душитель", под этим именем преступник и вошел в историю.

Серия преступлений началась 14 июня 1962 года с убийства иммигрантки из Латвии Анны Элзы Шлесере. 56-летняя женщина была задушена в своей квартире поясом от халата. Анна родилась в 1905 году в Валмиере, однако позже вместе с семьей, эмигрировала сначала в Германию, а затем в США. В Бостоне Анна работала швеей.

За убийством Анны последовали и другие, с каждым разом всё более жестокие. В период с июня 1962 года по январь 1964 "Бостонский душитель" убил 13 женщин.

Самой молодой его жертве было 19, самой старшей – 85 лет. Нужно отметить, что большинство жертв перед смертью подверглись сексуальному насилию. Всех жертв объединяло лишь то, что они жили одни. Полиция также ни в одном случае не обнаружила следов вторжения, что позволяло сделать вывод о том, что женщины впускали убийцу в дом добровольно.

Кем был Бостонский душитель?

Осенью 1964 года, расследуя случай изнасилования, полиция вышла на след главного подозреваемого. Нападавший проник в квартиру молодой женщины, привязал ее к кровати и насильно совершил с ней половой акт. Внезапно он стремительно убежал, на прощанье бросив: "Прости!". Благодаря подробному описанию потерпевшей, полиции удалось выяснить личность преступника. По просьбе служителей правопорядка фото насильника было опубликовано в местной газете, после чего в полицию обратились и другие жертвы, опознавшие своего обидчика. Им оказался Альберт Десальво, который с 12 лет был в поле зрения полиции за различные преступления.

Десальво был арестован и в 1967 году суд приговорил его к пожизненному заключению. Уже сидя в тюрьме, он сознался своему сокамернику в том, что он и есть "Бостонский душитель". Десальво действительно отбыл свой срок и из тюрьмы больше не вышел - в 1973 году его зарезали другие заключенные.