Первые зрители оценили "Золушку" с гендерно-нейтральной феей
Foto: Kadrs no filmas

Критики и зрители оставляют первые отзывы о музыкальном фильме стримингового сервиса Amazon "Золушка" с Камилой Кабельо в роли Золушки и Билли Портером в образе гендерно-нейтральной феи-крестной.

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На сайте IMDb рейтинг картины Кэй Кэннон, формирующийся из зрительских оценок, пока низкий: 3,6 балла из возможных десяти.

Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes тоже пока показывает низкий балл: у "Золушки" получила 40% "свежести" от кинокритиков. Успешным считается релиз, набравший больше 60% хороших оценок.

"Похоже на проекты канала Disney со щепоткой "Мулин Ружа", яркое развлечение без магии, которая бы исполняла мечты и желания", — пишет критик CNN.

При этом зрители поставили "Золушке" 87% "свежести".

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