Первый канал перезапустит "Поле чудес" и сменит название передачи

Первый канал отказался продлевать контракт с телекомпанией "ВИД" на производство программы "Поле чудес", которая выходит в эфир с 1990 года. С января передача сменит название на "Наше поле чудес", ведущим останется Леонид Якубович.

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Разрыв в телекомпанией "ВИД" телеканал объяснил "нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях".

Из сообщения его пресс-службы следует, что Первый канал заключил договоренность с американской телекомпанией Си-би-эс, которой принадлежат права на телевикторину "Wheel Of Fortune" - прообраз "Поля чудес".

"И с января 2022 года в эфире Первого канала - как всегда по пятницам - начнет выходить шоу "Наше поле чудес" с Леонидом Якубовичем, народным артистом России и художественным руководителем программы", - сказано в сообщении пресс-службы.

Якубович в разговоре с РБК заявил, что не знает, "какие финансовые взаимоотношения у канала с телекомпанией "ВИД". По мнению 76-летнего ведущего, формат телешоу не изменится.

Премьера капитал-шоу "Поле чудес" на ЦТ состоялась в октябре 1990 года. Первым ведущим был Владислав Листьев, с 1991 года программу ведет Якубович. "Это часть истории всей страны", - пишет пресс-служба Первого канала.

Телекомпания "ВИД" была основана в 1987 году частью сотрудников главной редакции программ для молодежи ЦТ, в том числе Листьевым и Александром Любимовым. В последние годы на Первом канале осталась только одна программа ее производства - "Поле чудес".

Foto: Kadrs no video

Считается, что заместитель главного редактора главной редакции программ для молодежи Анатолий Лысенко увидел американскую "Wheel Of Fortune" в 1989 году в гостинице в Париже.

Председатель совета директоров телекомпании "ВИД" Александр Любимов пока не прокомментировал разрыв контракта с Первым каналом на производство "Поля чудес".

В 2017 году Любимов объявил, что программа "Жди меня" переходит на НТВ, так как "приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ".

Спустя 31 год после выхода в эфир шоу продолжает пользоваться популярностью. Самый высокий рейтинг "Поля чудес" в прошлом году измеритель телеаудитории Mediascope зафиксировал 30 октября - почти 6,4% всего населения страны старше четырех лет. Выпуск собрал почти 20% всех, кто тогда находился у телеэкрана, пишет РБК.