Пиноккио в фашистской стране, возвращение Спилберга и "Достать ножи-2": 7 главных онлайн-премьер декабря

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Первый месяц зимы традиционно богат на громкие премьеры. Медленно, но верно к нам приближается главное кинематографическое событие года — вручение премии "Оскар", а значит — пришло время новых великих фильмов от больших режиссеров. Рассказываем о самых интересных онлайн-премьерах декабря.
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