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"Красная жара" (1988)
Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Недавно на экраны вышел сериал "Великая" о прусской княжне, ставшей российской императрицей Екатериной II. Несмотря на то, что телепроект не претендует на историческую достоверность, ему изрядно досталось и за темнокожих аристократов при дворе, и за известную байку про любовные утехи Екатерины с конем, и за образ супруга императрицы Петра III. Впрочем, это далеко не первый случай, когда русские в западном кино вызывают у нашего зрителя смех, недоумение или даже гнев.

О том, какую "клюкву" можно увидеть в западной кинопродукции, пишет "Газета.Ru".

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"Красная жара" (1988)

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