Почему пятый сезон сериала "Корона" вызвал волну возмущения еще до премьеры

Сериал "Корона" стриминговой компании Netflix вызывает немало нареканий в том, что его создатели гнались за сенсацией, а не за исторической правдой. Подобных упреков, по мере того, как описанные в сериале события все ближе подходят к сегодняшнему дню, становится все больше. Под их давлением Netflix добавил под трейлером 5-го сезона дисклеймер о том, что показанные в сериале события являются "вымышленной инсценировкой, вдохновленной реальными событиями".

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Пятый сезон еще и на экраны не вышел (премьера 9 ноября), но уже вызвал немало претензий. Например, бывший британский премьер-министр Джон Мейджор назвал сериал "вагоном и маленькой тележкой злобной чуши".

Известнейшая британская актриса, дама Джуди Денч, написала открытое письмо авторам "Короны", призвав Netflix добавить перед каждым эпизодом дисклеймер о том, что "сериал не претендует на то, что показанные в нем события являются правдой".

В письме, опубликованном британской газетой Times, Денч отметила, что создатели "Короны" "сознательно стирают грань между исторической правдой и грубой сенсацией".

Foto: EPA/LETA

Джуди Денч призвала Netflix поставить дисклеймеры перед каждым эпизодом "Короны". Пока что такой дисклеймер появился под трейлером 5-го сезона в YouTube и на сайте сериала



"Пришло время для Netflix пересмотреть свое мнение (и поставить дисклеймеры перед каждым эпизодом) - ради семьи, недавно потерявшей близкого человека, и ради нации, в знак уважения к королеве, которая так преданно служила своему народу в течение 70 лет, и для сохранения своей репутации в глазах его британских подписчиков", - написала она.

Под напором критики Netflix добавил под трейлером 5-го сезона дисклеймер о том, что показанные в сериале события являются художественным вымыслом. Он появляется под трейлером шоу в YouTube и на веб-сайте сериала, но не на экранах телевизоров и не в приложении Netflix для смартфонов (Би-би-си попросила Netflix разъяснить, есть ли такие планы).

В описании сериала на странице Netflix в YouTube, на сайте сериала и в "Твиттере" говорится: "Эта вымышленная инсценировка, вдохновленная реальными событиями, рассказывает историю королевы Елизаветы II, а также политических и личных событий, которые повлияли на ее правление".

Подобные выражения Netflix использовал в заявлениях для прессы и раньше, но ни в одном из предыдущих трейлеров YouTube не было слова "вымышленный".

Представитель Netflix сказал Би-би-си, что шоу "всегда представлялось как драма, основанная на исторических событиях".

Гранд-дама британского театра Джуди Денч, получившая премию "Оскар" за роль королевы Елизаветы I в фильме "Влюбленный Шекспир", отметила, что значительное число зрителей готово принять на веру весьма далекую от реальности версию событий, изложенную в сериале.

Особенно это относится к молодому поколению, родившемуся уже после смерти принцессы Дианы, которую сценаристы превратили в однозначную и невинную жертву "королевской фирмы", буквально выпихнувшей ее в объятия Доди Аль-Файеда и его отца, в ту пору владевшего одним из самых дорогих магазинов Лондона, универмагом "Harrods".

Мой давний друг, которого попросили временно заменить учителя истории в одной из престижных женских школ в США, c плохо скрываемым изумлением рассказывал мне, что все его подопечные пребывают в абсолютном убеждении, что катаклизмы личной жизни королевской семьи по версии Netflix являются истиной в последней инстанции. Причем переубедить их ему так и не удалось.

В прошлом году к когорте сценаристов "Короны" присоединилась подруга покойной Дианы Джемайма Хан. Однако позднее она потребовала, чтобы ее имя убрали из титров, потому что история покойной принцессы не была рассказана "ни уважительно, ни с состраданием".

Ну а сама Джуди Денч дружит с Карлом III и королевой-консортом Камиллой, и в этом-то и заключается главная проблема Netflix: чем ближе события "Короны" подходят к современности, тем больше живых и здравствующих людей, непосредственно принимавших в них участие, готовы выступить с опровержениями.

Итак, какие же события 5-го сезона "Короны" вызывают главную волну возмущения? И это при том, что сам сериал дойдет до широкого зрителя только 9 ноября, поэтому все возражения основаны на "утечках" и рекламных роликах.

Конец брака принца Чарльза и Дианы

Foto: Kadrs no filmas



5-й сезон начинается в 1991 году, когда брак принца Чарльза и принцессы Дианы уже трещал по швам. То есть, трещал-то он давно, но именно в этом году разногласия в семье Уэльсов (пресса назвала этот период "Войной Уэльсов" - по аналогии с Войной роз) стали достоянием широкой общественности.

Если судить по развитию этой сюжетной линии в четвертом сезоне "Короны", то симпатии его создателей однозначно, и до некоторой степени безосновательно, находятся на стороне Дианы.

По словам бывшего пресс-секретаря королевы Елизаветы II Дикки Арбитера, это была "топорная работа в том, что касается принца, и несколько менее топорная в том, что касается Дианы".

"Это просто погоня за сенсацией - выставлять Чарльза и Камиллу злодеями. Чарльза изображают злобным. Он злобным не был", - сказал Арбитер в интервью Би-би-си.

Еще раз подчеркиваю, что это было сказано по поводу четвертого сезона, бог весть что ждет нас в пятом.

Нетерпение Чарльза добраться до трона

Foto: Kadrs no filmas



Кроме жестокости Чарльза по отношению к Диане, в новом сезоне будет эпизод, где принц вызывает премьер-министра, которым в ту пору как раз и был Джон Мейджор, в свое поместье Хайгроув, чтобы поговорить с ним о возможности отречения королевы, чтобы она уступила ему престол. Именно эту сюжетную линию вполне живой и здравствующий Мейджор назвал "злобной чушью".



Интимные отношения принца Филиппа и Пенни Нэтчбулл, графини Маунтбеттен Бирманской



Вроде бы (придется смотреть), в последнем сериале "Короны" интимных сцен между ними нет, но на них намекается так открыто, что выводов не сделает только ленивый.

Гарантированно можно сказать, что они были большими друзьями, причем герцог Эдинбургский поверял ей многие свои секреты. В королевской семье она фигурировала как леди "А также".

Каждый раз, когда составлялись списки, кого пригласить на то или иное семейное торжество, Филипп всегда говорил: "А также Пенни".

Пресса неоднократно приставала к мужу королевы с вопросами о его отношениях с леди Нэтчбулл. В какой-то момент он не выдержал и сказал: "Вот уже 40 лет, как меня повсюду сопровождает полицейский. Вы что, думаете, что в этих условиях можно иметь связь на стороне?"

Против этой теории говорит также и то, что Пенни стала другом не только Филиппа, но и королевы. Она даже присутствовала на похоронах Филиппа, на которые из-за пандемии коронавируса допустили только самых близких.

Королева и ее дети

Foto: Kadrs no filmas



Королева произносит свою ставшую знаменитой речь об "ужасном годе". Полный текст доступен на сайте королевской семьи, поэтому не совсем ясно, зачем Netflix понадобилось его сочинять. Впрочем, для того, чтобы утверждать, что действительно все придумано, надо сериал смотреть.

Если верить сценаристам Netflix, то в своей речи королева сказала, что "народ требует от нас высоких нравственных стандартов, и они-то как раз и являются тем ориентиром, к которому каждый из нас и стремится". Далее в речи якобы идет несколько закодированное послание сестре королевы, принцессе Маргарет, что, мол, она (королева) признает, что испортила ей жизнь, не разрешив выйти замуж за Питера Таунсенда.

За исключением вступительных строк, речь полностью выдумана. При том, что создатели художественного произведения имеют право на творческую свободу и вымысел, наверное, не стоит до такой степени отрываться от реальности, учитывая, что эта речь вот уже многие годы опубликована на официальном королевском сайте.

Кроме того, учитывая, что в 1992 году трое из четверых детей королевы были в семейной жизни откровенно несчастны, нам предлагают поверить в то, что принц Чарльз говорит матери, что, мол, если бы они были "нормальной семьей", то ими бы занялись социальные службы, а саму королеву отправили бы в тюрьму за полную неспособность нормально воспитывать детей.

Потрясенная Елизавета II (не забывайте, что мы говорим исключительно о сериале "Корона") признается в разговоре архиепископу Кентерберийскому, что семейные проблемы ее детей являются следствием ее полного провала в роли матери.

Лорд Кэри, бывший архиепископ Кентерберийский, уже заявил, что эта сцена "не имеет ничего общего ни с одним разговором, который у меня когда-либо (с королевой) был".

Что дальше?



Призывают ли критики сериала "Корона" к его запрету? Абсолютно нет!

Если бы предупреждение о том, что все изображаемые события являются художественным вымыслом, слегка базирующимся на исторических фактах, появлялось перед каждой серией, никаких претензий к "Короне" не было бы.

Несомненно, кто-то обвинил бы сценаристов и режиссеров в дурном вкусе, но это не выходило бы за рамки обычных дискуссий, возникающих практически после каждого произведения, основанного на исторических событиях.

Впрочем, у бизнеса свои законы.

Пока некоторые критики призывают задержать выпуск 5-го сезона "Короны", в знак уважения к недавней смерти королевы, для Netflix споры вокруг "Короны" стали возможностью привлечь аудиторию и поднять рейтинги.

В этом году число подписчиков Netflix упало впервые за 10 лет. Новый сезон "Короны" может помочь ему поправить дела.

Количество просмотров первых четырех сезонов утроилось во Франции, учетверилось в США и взлетело более чем на 800% в Британии. Все это в значительной степени объясняет, почему эта стриминговая компания не откладывает пятый сезон, а на всех парах идет к его глобальной премьере 9 ноября.

Netflix позарез нужен успех. В этом году компания впервые за десять лет своего существования объявила о падении числа подписчиков. Лучший способ привлечь внимание - "слить" до премьеры сюжетные линии, которые стопроцентно вызовут большой резонанс, чтобы привлечь максимально возможную аудиторию.

Времени до премьеры осталось немного, так что посмотрим. Теперь уже точно - именно посмотрим, а не почитаем. Netflix сделал для этого почти все. Кстати, интересно, а что они собираются делать со смертью Дианы, если "Корона" продержится еще парочку сезонов?

Ведь споры о том, был ли это несчастный случай или виртуозно спланированная операция спецслужб, не утихают до сих пор.