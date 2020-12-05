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"Эйфория" (​Euphoria)
Подкрался незаметно. Ведьма Сабрина, иные миры и секта самоубийц: лучшие сериалы для завершения 2020 года
Foto: Kadrs no filmas

Конец непростого 2020-го уже близок, а вместе с ним в эфир выходят долгожданные финалы и специальные эпизоды сериальных хитов — к примеру, зрителей ждут продолжение "Эйфории" от HBO, новый сезон эпической научной фантастики "Пространство" на Amazon Prime, а Netflix подготовил подписчикам заключительную часть полюбившихся подросткам "Леденящих душу приключений Сабрины" и пару любопытных азиатских релизов.

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"Эйфория" (​Euphoria)

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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