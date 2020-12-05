Подкрался незаметно. Ведьма Сабрина, иные миры и секта самоубийц: лучшие сериалы для завершения 2020 года

Конец непростого 2020-го уже близок, а вместе с ним в эфир выходят долгожданные финалы и специальные эпизоды сериальных хитов — к примеру, зрителей ждут продолжение "Эйфории" от HBO, новый сезон эпической научной фантастики "Пространство" на Amazon Prime, а Netflix подготовил подписчикам заключительную часть полюбившихся подросткам "Леденящих душу приключений Сабрины" и пару любопытных азиатских релизов.
Лучшие сериалы декабря — в подборке "Ленты.ру".
- 1. "Эйфория" (Euphoria)
- 2. "Ваша честь" (Your Honor)
- 3. "Пространство" (The Expanse)
- 4. "Противостояние" (The Stand)
- 5. "Селена" (Selena: The Series)
- 6. "Алиса в Пограничье" (Alice in Borderland)
- 7. "Бесстыжие" (Shameless)
- 8. "Инопланетные миры" (Alien Worlds)
- 9. "Эль Сид" (El Cid)
- 10. "Братья Харди" (The Hardy Boys)
- 11. "Снова в школу" (Detention)
- 12. "Хрупкие создания" (Tiny Pretty Things)
- 13. "Леденящие душу приключения Сабрины" (The Chilling Adventures of Sabrina)
- 14. "Небесные врата: Культ всех культов" (Heaven's Gate: The Cult of Cults)