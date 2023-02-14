Если в сериальной индустрии март — самый горячий месяц на премьеры, то в кинотеатрах начало весны, напротив, время кризиса и застоя. Самые большие блокбастеры ждут наступления летних каникул, а фестивальные новинки приходят в массы не раньше старта Каннского кинофестиваля. Тем не менее и в марте зрителям есть чем поживиться: на большие экраны выходит очередная часть культового "Крика", многострадальный сиквел "Шазама!" точно порадует всех фанатов DC, а искушенным киноманам будет интересен засекреченный сай-фай проект с участием Адама Драйвера.

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Рассказываем о самых интересных кинотеатральных релизах марта.

Крик 6

Шестая часть культовой хоррор-франшизы, созданной великим и ужасным Уэсом Крэйвеном, возвращает нас в тихий городок Вудсборо, где опять творятся страшные дела. Примечательно, что "Крик 6" станет первым фильмом серии, в котором не будет фигурировать персонаж Сидни Прескотт, сыгранный Нив Кэмпбелл. Актриса отказалась от участия в картине из-за слишком маленького гонорара. Зато на экране можно будет увидеть Кортни Кокс в роли Гейл Уэзерс и Хейден Панеттьери в роли Кирби Рид. В проект также вернется режиссер "Крика 2" Кевин Уильямсон, который выступит на этот раз в качестве исполнительного продюсера. Действие "Крика 6" развернется вокруг персонажей предыдущей части, которые вынуждены в одиночку противостоять вновь воскресшему Призрачному лицу.

Величайший детектив-паук

Испанский мультипликационный фильм "Величайший детектив-паук" — идеальный вариант для тех, кто ищет повод сходить в кино вместе с детьми. Эта картина определенно уступает анимации Pixar и DreamWorks, однако не лишена собственного колорита и обаяния. Главный герой мультфильма — инспектор Сан — величайший детектив в мире насекомых и настоящий паучий Эркюль Пуаро. После завершения очередного запутанного дела Сан отправляется на заслуженный отдых, но вот незадача — во время полета герой сталкивается с самым запутанным и загадочным делом в своей карьере. По всей видимости, долгожданный отпуск придется отложить.

Астерикс и Обеликс: Поднебесная

Многие из нас выросли на серии французских комедий о приключениях Астерикса и Обеликса. Возвращение любимой с детства франшизы на большой экран не может не радовать. И даже если качество фильма не оправдает возложенных ожиданий, заряд теплой ностальгии зрителям точно гарантирован. "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" станет пятой экранизацией комиксов о приключениях галлов. Вместо Жерара Депардье роль Обеликса в фильме исполнит Жиль Лелуш. В "Поднебесной" также появятся Марион Котийяр, Венсан Кассель и даже Пьер Ришар. Сюжет ленты развернется в древнем Китае, пострадавшем от государственного переворота. За помощью к главным героям обращается китайская принцесса, которая считает, что только галлы способны вернуть ей правление над родиной.

Шазам! Ярость богов

После четырехлетнего молчания в международный прокат выходит второй "Шазам!". По всей видимости, особых надежд у создателей на фильм нет — "Ярость богов" выпускают в самое "неблокбастерное" время. По всей видимости, фильм будет бороться за каждого зрителя и каждый доллар. Под вопросом также остается перспектива третьей части — на одном лишь обаянии Закари Ливая далеко не уедешь. Режиссером сиквела вновь стал Дэвид Ф. Сандберг, к своим ролям также вернутся Ашер Энджел и Джек Дилан Грейзер. В фильме также можно будет увидеть Люси Лью и Хелен Миррен в роли главной антагонистки. Детали сюжета толком не раскрываются, но очевидно нас ждет масштабное пришествие греческих богинь, намеренных раз и навсегда оставить Шазама без его супергеройских способностей.

Джон Уик 4

Еще один долгожданный камбек, пострадавший от пандемийных ограничений. События четвертого "Джона Уика" развернутся сразу после финала третьей части, вышедшей в далеком 2019-м году. По сюжету, наемный убийца Джон Уик (Киану Ривз) начинает кровопролитную войну против Правления Кланов. В этом ему активно помогает Голубиный король в исполнении Лоуренса Фишборна. По слухам, четвертая часть "Джона Уика" вдохновлена классическими самурайскими фильмами, а также легендой о Короле Артуре. Режиссер ленты Чад Сталехски также предупредил фанатов о том, что им не стоит ждать счастливого конца для любимого героя.

65

Засекреченный сай-фай проект режиссерского дуэта Скотта Бекка и Брайана Вудса, известных по слэшеру "Они", больше двух лет пытался пробиться на большой экран. К счастью, производственный ад не продлился долго: релиз картины перенесли с апреля 2022-го на март 2023-го, и, по всей видимости, премьера все-таки состоится. Главную роль в ленте исполнит Адам Драйвер, эта его первая работа в жанре фантастики со времен "Звездных войн" Джей Джей Абрамса. Продюсером картины стал Сэм Рэйми, создатель всеми любимой трилогии о Человеке-пауке. Действие "65" разворачивается на неизвестной планете, где терпит крушение астронавт с Земли. По ходу развития событий главный герой встречает земную девочку, а также сотни динозавров, которые оказываются не очень рады представителям человеческой расы.

Подземелья и драконы: Честь среди воров

Под конец месяца нас ждет картина, которая с одинаковой вероятностью может оказаться как величайшим провалом, так и настоящим краудплизером — чего ждать от экранизации популярной ролевой игры, покажет лишь время. Однако предыдущие попытки Голливуда адаптировать "Подземелье и драконов", увы, обернулись провалом. Впрочем, "Честь среди воров" может похвастаться не только впечатляющим актерским составом (Крис Пайн, Мишель Родригес, София Лиллис, Хью Грант, Реге-Жан Пейдж), но и крепкой режиссурой — постановщиками ленты выступили Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн, авторы уморительных комедий "Несносные боссы" и "Ночные игры". Сюжет "Чести среди воров" расскажет о бывшем аферисте, который соглашается на рискованное дело и попадает в тюрьму. Охваченный желанием отомстить герой сбегает из заключения в компании новых знакомых, каждый из которых обладает собственным уникальным талантом.