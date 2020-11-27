Латвийская певица Лиера Штейн выпустила клип на песню "Ты не готов", ради съемок которого ей пришлось полежать в луже и бродить по заброшенной стройке. "Но оно того стоило", - говорит певица.

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Лиера Штейн — певица, автор песен, музыкальный продюсер и педагог по вокалу, снова возвращается к авторской музыке после небольшого перерыва. "После выпуска авторского альбома я долгое время не могла понять в каком музыкальном направлении двигаться дальше и искала себя. За последний год написала и выпустила множество песен для своих учеников и других исполнителей, пробовала разные стили и тематику – так и появился мой музыкальный лейбл Stein Music. Хоть я и пыталась попробовать себя в танцевальной музыке, для себя я все равно возвращаюсь к лирическим композициям" — говорит Лиера Штейн.

"Ты не готов" — это рассказ о чувствах, которые наверняка испытывала каждая девушка. В песне прослеживаются нотки легкой грусти о несостоявшихся отношениях, а также разочарование в партнере. На композицию был снят видеоклип в формате эмоционального видеоряда без сюжета.

Как рассказывает Лиера Штейн, сьемки пришлось переносить несколько раз, так как вся команда ждала дождь. "Обычно ждем солнце и пытаемся подгадать под хорошую погоду, а тут каждый день смотрели прогноз и ждали ливня. Хорошо, что у нас в стране это не в диковинку, — говорит исполнительница. - Несмотря на то, что во время сьемок я несколько раз промокла до нитки и высохла, полежала в луже, побывала на холодной заброшенной стройке и боялась заболеть, это однозначно того стоило, кадры получились очень красивыми".