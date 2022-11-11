Полуправда - полуложь, но весьма занимательная: 5-й сезон сериала "Корона"

Если уговорить себя, что все события 5-го сезона сериала Netflix "Корона" происходят в параллельной реальности, то 10 часов приятного времяпрепровождения вам обеспечены.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Действующие лица

В этом случае все довольно просто. Допустим, у нас есть некая европейская страна, где на троне вот уже много лет сидит закостеневшая в прошлом королева, ставящая жестко понимаемое чувство долга выше счастья своих родных.

Ее старший сын, наследник престола, глубоко несчастлив в браке с несколько истеричной, крайне психически нестабильной красавицей, которая с одной стороны изменяет ему направо и налево, но с другой - просто не может обрести достойного места в семье, эмоционально замороженной той самой королевой (см. выше), которая совершенно не стесняется использовать свое монаршее положение в личных целях.

Ее муж уже давно потерял даже намек на существование общих интересов с коронованной супругой, поэтому ищет (и находит) утешение в различных видах конного спорта и в обществе, ну, допустим, платоническом, молодой и привлекательной женщины.

Ее внук, тоже будущий король, тяжело страдает от разлада между родителями и охотно проводит выходные дни в обществе бабушки, благо ее дом, вернее замок, находится через речку от его частной и очень эксклюзивной школы.

Добавьте экономические трудности в стране, давнюю любовь наследника престола не к своей жене, беспринципных газетчиков, еще более беспринципных журналистов, одного богатого, говорящего по-арабски, бизнесмена и кровавую историческую расправу на другой королевской семьей, и вы получите телевизионную драму, которой гарантирован колоссальный успех у зрителей.

Обман… возвышающий?

Foto: AP/Scanpix/LETA

Маленькая неувязка заключается в том, что действие это происходит не в какой-то вымышленной стране, а во вполне конкретной Британии, где многие реальные участники этого спектакля живы и по сей день.

Более того, эта совершенно конкретная Британия только два месяца назад простилась с той самой королевой, которую сценарист "Короны", Питер Морган, превратил, скажем прямо, в семейного деспота.

Я понимаю, что к сентябрю (то есть к смерти королевы) все 10 серий 5-го сезона были уже практически закончены, и никто бы не смог менять сюжет, даже если бы и захотел, но не будем обманываться: такая интерпретация образа возникла уже давно, как минимум, с сезона номер три.

Основные сюжетные линии намечены сразу, в первом же эпизоде. Принц и принцесса Уэльские, Чарльз (нынешний британский король Карл) и Диана, уже не способны даже притворяться, что их семейная жизнь хоть в чем-то нормальна.

На этом фоне Чарльз тайно за спиной своей матери пытается уговорить премьер-министра Джона Мейджора, что, мол, она ведет монархию к краху, и надо уговорить ее отречься.

Блестящий сюжетный ход в духе "Короля Лира", но Джон Мейджор очень даже жив и здоров и уже категорически заявил, что никогда не вел подобных разговоров с принцем Уэльским.

Причем он это сказал еще до того, как состоялась премьера. Netflix, видимо для того, чтобы поправить падающие рейтинги, решил обнародовать несколько лакомых кусочков, дабы разжечь аппетит зрителей и создать вокруг сериала ажиотаж. Здоровый или не здоровый - дело десятое. Главное, чтобы народ смотрел.

Очень даже живые свидетели

Любой исторический фильм, сериал или книга строятся на том, что их герои произносят слова, которые могли бы произносить в более-менее правдоподобных ситуациях. Первые два сезона "Короны", безусловно, сильно выиграли во мнении зрителей и критиков тем, что подавляющее большинство участников показанных событий к этому времени уже умерли и возражать, даже если и хотели бы, не могли.

Но события 5-го сезона относятся к 90-м годам, поэтому неточности и откровенные измышления сценариста могут быть легко опровергнуты. Среди тех, кто уже выразил свое возмущение, кроме бывшего премьера был и известный британский журналист Джонатан Димблби, автор биографии принца Чарльза, который назвал "Корону" "чушью на ходулях".

Возвращаясь к попытке принца "уволить" королеву: любой премьер-министр каждую неделю встречается один на один с правящим монархом, а не с наследником престола. Если бы какой бы то ни было глава кабинета совершил такое вопиющее нарушение протокола, то тем самым подписал бы себе смертный политический приговор.

Впрочем, в ряде случаев, Морган поступил очень умно: взял реальный эпизод, который всем хорошо известен, после чего водрузил на правдивый тортик парочку ложных вишенок. И все - бедный торт приобрел совершенно другой вкус.

Виньетки частичной правды

Сегодня уже ни для кого не секрет, что Эндрю Мортон написал свою книгу "Диана: Ее правдивая история", пользуясь записями на кассетах, которые она сама же и сделала. Они действительно лично не встречались, но вся информация была предоставлена принцессой и никем иным.

Многие также в курсе, что вопросы в одну сторону, а кассеты - в другую перевозил друг принцессы врач Джеймс Колтхёрст, который знал ее еще в ту пору, когда она была "простой" леди Дианой Спенсер.

Но не было никаких тайных усилий коварного истеблишмента, который бы пытался их запугать и остановить: Колхерста, едущего на велосипеде по улицам Лондона, не сбивал белый фургон, а кабинет Мортона не был разгромлен какими-то злоумышленниками, якобы пытавшимися найти и уничтожить компрометирующие пленки.

Второй пример касается первой встречи Дианы и Доди аль-Файеда. В "Короне" отец Доди, владелец парижского отеля Ritz и лондонского магазина Harrods Мохаммед аль-Файед очень хочет пробиться в высшее общество и делает для этого все, что может. В частности, он выкладывает огромную сумму и спонсирует матч по конному поло, чтобы лично познакомиться с королевой. Елизавета же сидеть рядом с ним не хочет и отправляет Диану в качестве заместителя.

Обиженный Мохаммед подзывает проходящего мимо сына и представляет их друг другу, завязав трагический узел, который, как нам известно, был перерублен в парижском туннеле под мостом Альма.

Что в этой истории правда? Диана и Доди, насколько нам известно, действительно встретились на матче поло, но было это не в 90-х, а в середине 80-х, когда принцесса наблюдала за игрой мужа и вряд ли обратила внимание на египетского плейбоя.

Список неточностей и, скажем так, артистических "допущений" можно продолжить.

Да, известно, что перестав играть в поло, принц Филипп полюбил конные упряжки. Это на самом деле настоящее искусство и истинный спорт джентльменов. В Англии эпохи Регентства даже существовал эксклюзивный "Клуб четырех лошадей", членами которого могли стать только те, кто в совершенстве освоил эту непростую науку.

Мы также знаем, что он близко дружил с леди Пенелопи (Пенни) Маунтбэттен. Насколько близко? Наверное, юристы, Netflix все-таки сильно наступили на горло творческой песни Моргана, потому что ничего "такого", кроме случайного - или не очень - соприкосновения рук нам не показывают.

В общем, можете делать выводы сами, но Филипп (Джонатан Прайс) смотрит на нее такими глазами, что не догадается только слепой. Плюс он говорит своей жене-королеве, что, мол, если она слишком занята, чтобы уделить ему должное внимание, и поскольку между ними не осталось совсем ничего общего, то совершенно естественно, что он будет искать дружбу на стороне.

Даже тот факт, что в жизни Пенни дружила со всей королевской семьей и стала постоянным участником всех ее праздников в узком кругу, "Корона" сумела подать почти как доказательство супружеской неверности Филиппа, который говорит королеве, что для того, чтобы заткнуть прессе рот, она должна появиться с его подругой вместе на публике и продемонстрировать близкие с ней отношения.

Теперь о двух эпизодах, которые являются, в основном, правдой.

Стыдно, больно и обидно

Foto: Vida Press

Я думаю, что история со случайно записанным интимным телефонным разговором Чарльза и Камиллы, остается одним из самых мучительных эпизодов в их жизнях.

Я понимаю, почему для повышения драматического накала, Морган смакует ее во всех подробностях. Я не понимаю, почему ему понадобилось практически слово в слово вновь вываливать его в общественное пространство. Достаточно было и того, что это супер грязное белье уже однажды было вывешено на всеобщее обозрение.

Не буду вдаваться в подробности, если вас так уж сильно интересуют интимные разговоры нынешнего короля с его нынешней женой, вы можете найти их по запросу "тампонгейт" или почитать тут.

Я однозначно не являюсь сторонницей абсолютной монархии либо диктатуры в каком бы то ни было виде, но иногда мне хочется, чтобы закон об оскорблении величества никто не отменял.

Ядерный взрыв в эфире

Вторая история касается интервью, которое Диана дала журналисту Би-би-си Мартину Баширу. Тут тоже почти все правда - от обмана, которым он добился ее согласия, - до того, какой эффект оно возымело.

Я отлично помню собственную реакцию, после того, как мы его посмотрели в прямом эфире. Она состояла наполовину из шока и наполовину из полного недоумения, для чего ей это понадобилось, и понимала ли она, что тем самым она с мясом выдрала себя и из королевской семьи, и из сердец солидной части британского населения? На самом деле, чтобы передать мои тогдашние эмоции надо поставить не ?, а ???!!!

Правда и то, что высшие эшелоны Би-би-си разошлись во мнениях по поводу того, следует ли давать взрывоопасное интервью в эфир. Председатель совета управляющих корпорации Мармадьюк Хасси был человеком традиционным и королевской семье не чужим, поскольку его жена была фрейлиной королевы. Генеральный директор Би-би-си Джон Бёрт вращался в совершенно иных кругах и в свое время многое в корпорации поменял.

К добру это было или к худу - отдельный разговор, но факт остается фактом: Хасси был категорически против того, чтобы откровения Дианы вышли в эфир. Бёрт же либо в пику, либо понимая какой сенсацией будет этот выпуск программы "Панорама", дал ей добро.

В "Короне" разгневанный Хасси кричит вслед Бёрту: "Вы окажетесь на неправильной стороне истории! Слышите, на неправильной!"

Ирония состоит в том, что Бёрта в Би-би-си пригласил именно Хасси, который позднее об этом сожалел и даже говорил, что будь у него второй шанс, он бы его никогда на работу не принял. После того, как стало известно, какими именно методами Башир добился согласия Дианы, репутация Бёрта, как тогдашнего руководителя корпорации, оказалась несколько подмоченной.

А вот чего, насколько нам известно, не было, так это разговора Дианы с королевой, который произошел накануне выхода интервью в эфир.

С сериале есть сцена, в которой Диана приезжает к королеве, чтобы предупредить ее о том, что она записала интервью, и что скоро оно выйдет в свет. Елизавета, разумеется, возмущается и говорит, что, мол, Диана, как "заезженная пластинка" повторяет одно и то же, что она ее "решительно и последовательно защищала до самого конца", и что все члены семьи хотели только одного, чтобы она была счастлива.

На самом деле, мы вряд ли узнаем, чем именно руководствовалась покойная принцесса, но если она хотела своим интервью создать эффект разорвавшейся бомбы, то ей это блестяще удалось. Причем бомба была совсем не конвенциональной, а самой что ни на есть ядерной.

Как-то в одном из разговоров с режиссером Королевского национального театра Ричардом Эйром королева сказала, что ее невестка совершила ужасный (frightful) поступок. Что с перевода с королевского языка на язык обычный означает что-то настолько ужасное, что для адекватного его описания даже слов не хватает.

Зачем убили Романовых?

Еще один из эпизодов, который просто нельзя обойти стороной - это государственный визит Елизаветы II и принца Филиппа в Россию по приглашению Бориса Ельцина.

Честно говоря, поначалу я немного опешила, когда в начале очередного эпизода ("Ипатьевский дом") на экране появился Лондон времен Первой мировой войны. Можно, конечно, было бы сообразить по названию, но я его просто пропустила.

Он начинается с того, что в гостиную, где завтракает королевская семья (Георг V, Мария Текская и будущий, хотя и недолгий король Эдуард VIII) приносят письмо от премьер-министра (Дэвида Ллойд-Джорджа), в котором он спрашивает согласия короля на то, чтобы отправить корабль за царской семьей и спасти ее от большевиков.

Далее нас переносят в Ипатьевский дом, где содержались Николай, Александра и их дети. Охрана будит их, ведет в подвал под надуманным предлогом и расстреливает.

Если вы будете смотреть "Корону", то предупреждаю, что на жестокие подробности ее создатели не поскупились. Для более полного драматического эффекта сцены расстрела перемежаются сценами охоты, на которой живой и здоровый кузен Николая II, Георг V стреляет фазанов.

Быстрый прыжок в современность, и вот уже Джон Мейджор рассказывает королеве как он съездил в Россию и как общался с Ельциным, который действительно является сторонником демократических перемен, вот только, к сожалению, все время пьян.

Одно ему, Мейджору, совершенно ясно, что первый президент России очень большой англоман и мечтает, чтобы его приняла королева.

Во время этого визита Ельцин приглашает Елизавету посетить Россию, а она отвечает, что сделает это только в том случае, если найдут и перезахоронят тела ее родственников, расстрелянную семью Романовых.

Останки были идентифицированы после анализа ДНК, кровь для которого дал никто иной, как принц Филипп.

Конечно, я не знаю, какими именно соображениями руководствовался Морган, рассказывая о гибели царской семьи и о визите Елизаветы II в Россию в таких подробностях. Но мне кажется, что все было сделано для того, чтобы подчеркнуть, что королева, ставя долг перед семьей выше личных интересов, следовала примеру своей бабушки, королевы Мэри.

Насколько нам известно, и она, и ее муж могли бы настоять на том, чтобы отправить военный корабль за царской семьей и вывезти ее в Британию. Однако, шла война, царица считалась сторонницей немцев, всякие социалистические мысли активно бродили и в Соединенном Королевстве, и добровольно привозить в страну такую бомбу замедленного действия было делом гуманным, но политически недальновидным. Мы уже об этом подробно рассказывали, если интересно, то почитайте здесь.

Так понравился мне пятый сезон "Короны" или нет?

Foto: Kadrs no filmas

Очень сложно ответить.

Элизабет Дебики потрясающе вжилась в Диану. Взгляд, манера разговора настолько схожи, что даже немного неуютно.

Имельда Стонтон - прекрасная актриса, но она играет то, что написал сценарист, и, опять же, по моим ощущениям, - это НЕ Елизавета II.

Доминик Уэст, принц Чарльз - "близок к тексту", но внешне все-таки слишком хорош собой.

Салим Дау, Мохаммед аль-Файед - очень убедителен и весьма симпатичен. Начинаешь испытывать к нему невольную жалость, глядя, как он изо всех сил старается пробиться в высшее английское общество и как презрительно оно его отметает.

Если в предыдущем сезоне Диана была абсолютной жертвой, то в этом - отношение авторов к персонажам распределено более равномерно. Нет никаких сомнений в том, что, если бы Диана и Чарльз не оказались бы вместе у алтаря, то жизнь обоих была бы гораздо счастливее, а леди Спенсер, так и не став принцессой Уэльской, скорее всего, была бы жива до сих пор.

Правда, Морган винит в этом, главным образом, королеву, что, учитывая какими обстоятельствами она была повязана, каким было в ту пору британское общество, и какие ограничения существовали для королевской семьи, все-таки не совсем справедливо.

Не могу сказать, что 5-й сезон мне понравился. Но не могу сказать, что он мне совсем не понравился. В общем, если вам удастся убедить себя в том, что все происходит в той самой параллельной реальности, то удовольствие он вам, скорее всего, доставит.

Правда, нас через год ждет еще и сезон номер шесть. И мне даже страшно подумать, что нам расскажут о смерти Дианы, и кого в ней обвинят. Но подождем, тем более, что он будет точно последним, поскольку корона уже венчает другую голову, а время Елизаветы II окончательно и бесповоротно ушло в историю.