Компании-производители популярных медицинских сериалов "Анатомия страсти", "Новый Амстердам" и "Ординатор" ("Резидент") пожертвовали свой реквизит для борьбы с коронавирусом.

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Как сообщает USA Today, у съемочных групп этих сериалов за долгие годы съемок на складах скопились значительные запасы настоящих медицинских масок, перчаток и защитных костюмов. Все это теперь передано нуждающимся клиникам и спасателям.

"Мы переполнены благодарностью к нашим медицинским работникам, и в дополнение к этому пожертвованию мы помогаем им, оставаясь дома", - говорится в заявлении Кристы Вернгофф, исполнительного продюсера телекомпании ABC, выпускающей сериал "Анатомия страсти".

Пожертвование сделала и съемочная группа сериала "Пожарная часть 19" (спин-офф "Анатомии страсти"). У них был огромный запас респираторов N95 - около 300 штук. Все они переданы пожарной службе Онтарио в Канаде.

Сериал "Новый Амстердам", который производит NBC, передал в дар Департаменту здравоохранения штата Нью-Йорк маски, перчатки, защитные костюмы, "чтобы помочь сообществу в борьбе с Covid-19".

Сериал "Ординатор" ("Резидент") производства телеканале Fox передал больнице Грэйди в Атланте средства индивидуальной защиты (СИЗ) (personal protective equipment, PPE).

"Сегодня мы получили СИЗ, используемые сериалом "Резидент". Когда вы уже перестаете верить, что чудеса существуют, они вдруг волшебно происходят", - написал в своем Twitter замглаврача по учебной работе клиники Грэйди.

Представитель телекомпании Fox подтвердил, что средства индивидуальной защиты поступили от съемочной группы сериала "Резидент", однако отказался от дальнейших комментариев. В официальном аккаунте сериала в Twitter появился лаконичный пост, адресованный врачам: "Это ВАМ спасибо! Мы просто рады помочь".