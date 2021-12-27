Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" стал самым кассовым голливудским фильмом, вышедшим в 2021 году, сообщает CNN.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Третий фильм франшизы Marvel о приключениях Питера Паркера превысил отметку в $1 млрд кассовых сборов всего через 12 дней после выхода в прокат. Только "Мстители: Финал" 2019 года и "Мстители: Война бесконечности" достигли этой отметки за меньшее время — 5 и 11 дней соответственно.

Фильм, снятый студиями Sony и Disney Marvel Studios, собрал в прошлые выходные в американском прокате $260 млн. По словам аналитиков, такие цифры являются впечатляющими для "Человека-паука: Пути домой нет", и особенно в пандемию.

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги и продюсер фильмов вселенной "Человека-паука" Эми Паскаль рассказали о работе над фильмом "Человек-паук - 4".