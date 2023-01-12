С 11 января в латвийском прокате один из хитов Каннского кинофестиваля – медитативный и глубокий фильм Хлинюра Палмасона "Божья Земля". Но природные красоты Исландии – лишь одна из причин, по которой нужно сходить в кино на эту картину.

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В своем фильме "Божья Земля" Хлинюр Палмасон отчасти пытается проиллюстрировать сложное существование человечества и неоднозначное направление, в котором может развиваться жизнь. Как будто в продолжение своей предыдущей работы, "Белый, белый день" — памятной медитации о потери и смерти 2019 года — новый фильм также находит свою основу в бескрайних скалистых пустынях природного мира Исландии.

Картина часто напоминает "Агирре, гнев Божий" Вернера Херцога (1972); огромный природный мир, окружающий героев в обоих фильмах, одновременно опасен, устрашающ и прекрасен. Маленькие капли влажного тумана иногда заполняют экран у Палмасона ровно так же, как это происходит в амазонской одиссее Херцога. Этот пейзаж жизненно важен для сюжета "Божьей Земли": молодой датский священник Лукас (Эллиот Кроссет Хоув) получает задание отправиться в поход по Исландии — внушительной, чужой для него стране, находящейся под датским правлением в конце XIX века. Цель этого путешествия – строительство церкви. Его свежие амбиции и наивные идеалы раздавлены внушительным новым миром, в котором он оказался, подобно Агирре Клауса Кински и его погружению в безумие. В целом персонажи в фильме Палмасона часто изображаются как простые точки на исландской земле, их жизни кажутся маленькими и несущественными в грандиозном устройстве вселенной.

Фильм насыщен религиозными темами и даже спиритуализмом. Лукас часто глядит украдкой на горизонт, и эти взгляды намекают на его постоянный внутренний поиск связи с Богом, поиск, который только усиливается по мере того, как его путешествие продолжается. По пути он сталкивается с Рагнаром (Ингвар Эггерт Сигурдссон), исландцем, который обижен на датчан. Между этими двумя мужчинами присутствует часто невысказанная напряженность.

Что говорят кинокритики "Божья земля" рассказывает историю о чудесах природы, красоте стихии и человеческой глупости Джастин Чанг, Los Angeles Times

Рагнар говорит только по-исландски; Лукас говорит только по-датски и, несмотря на усердие переводчика, похоже, не в состоянии выучить хотя бы одно местное слово. Это барьер, который утолщается, чтобы стать непреодолимой стеной. Им не нужно обмениваться мнениями, чтобы понять, что они воплощают в себе два принципиально противоположных образа жизни. Громоздкое фотографическое оборудование, которое Лукас тащит через горы, время от времени останавливая свою свиту, чтобы сделать снимок для потомков, можно прочитать как метафору бремени чепухи, которое он несет в эту дикую местность. Само путешествие — прихоть горожанина. Лукасу просто нравится идея эпического путешествия по стране. "Познакомиться с людьми", - говорит он, но встречаться, по сути, не с кем. Возможно, это первый признак его сумасшествия.

Что говорят кинокритики Захватывающее дух, медленное, поэтическое путешествие через совершенно великолепный ад для датского фотографа-миссионера-колонизатора Алекс Биллингтон, FirstShowing.net

В фильме пустыня занимает центральное место в истории, подобно картине "Хауха" (2014) Лисандра Алонсо (и даже оригинальное название фильма Алонсо похоже - "Страна благоденствия"). Что может удивить, по крайней мере, тех, кто не видел двух предыдущих фильмов Палмасона, так это то, как он подчиняет мрачное величие исландского пейзажа своим собственным эстетическим целям, создавая узоры из сплетения ручьев в долинах и цветных холстов полей вперемешку с горными стенами из мха. Исландия предлагает бесконечные панорамы, и Палмасон сопротивляется искушению быть чрезмерно красивым, так что изображение на пленке почти квадратное. Когда камера направлена на персонажа, мы не видим человека в пейзаже, окруженного или даже затмеваемого его великолепием. Мы видим просто человека. Но иногда мы видим чудовище.

Что говорят кинокритики Хилнур Палмасон создал фильм, который настолько же красив, насколько и умен. Не пропустите Джо-Энн Титмарш, HeyUGuys

"Божья земля" движется медленно, иногда мучительно. Так и должно быть, если нужно передать смысл путешествия не как череду встреч с опасностью, а как долгое и изматывающее приключение. Время, действительно, во многом суть фильма. Палмасон очарован погодой в целом, но особенно сменой времен года. Мы видим церковные леса, завернутые в деревянную обшивку, когда выпадает первый снег. Мы видим течение времени, запечатленное в смерти и постепенном разложении упавшей лошади (сцена, которую режиссер снимал в течение двух лет). Мы чувствуем разрушительное воздействие времени на тощее тело Лукаса и его хрупкий ум.

Что говорят кинокритики В "Божьей земле" есть все захватывающие визуальные атрибуты истории человека против природы, но на самом деле это трагедия человека, борющегося со своим высокомерием - и проигрывающего Дэвид Бакс, Battleship Pretension

Небольшая группа путешественников в конце концов достигает места назначения: крошечного фермерского дома, рядом с которым они планируют построить свою церковь. Когда герои прибывают в конечный пункт, повествование фильма теряет заметный импульс, и его 143-минутная продолжительность начинает тяготить. Некоторые необъяснимые решения персонажей еще больше запутывают события, и Палмасон в конечном итоге так и не определяется, на каких темах сосредоточиться, что приводит к искусному жонглированию нарративами. С технической точки зрения этот фильм — чудесная одиссея с завораживающей операторской работой, запоминающейся оригинальной партитурой на основе саксофона и быстрым, вдумчивым монтажом - моменты сильных религиозных сомнений быстро превращаются в выброшенный крест, плывущий по реке. Как и в фильмах Херцога, это сенсорный кинематографический опыт, который не забывается.