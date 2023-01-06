В этот уикенд на большие экраны возвращаются культовые фильмы. 6-8 и 11 января в Forum Cinemas покажут сразу несколько кинохитов. Почему бы не пересмотреть приключения легендарного борца с террористами Джона Макклейна, юных волшебников из Хогвартса или забытого родителями дома Кевина, в одиночку расправляющегося с невезучими грабителями?

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6 января - "Гарри Поттер и тайная комната

Foto: Kadrs no filmas

Этот фильм - чистая магия для поклонников Гарри Поттера, которым нравятся мрачные приключения. Летающие автомобили, гигантские пауки и змеи, а также грандиозные матчи по квиддичу развивают сюжет, пока Гарри и его друзья подвергаются опасностям на втором году обучения в Школе Хогвартс.

В начале этой части юного волшебника навещает домашний эльф по имени Добби, который предупреждает Гарри, что кто-то пытается причинить ему вред. После головокружительной поездки с Роном Гарри прибывает в Хогвартс, где есть новые ученики, новые испытания и несколько подозрительный, чрезвычайно самовлюбленный новый учитель по имени Гилдерой Локхарт.

Гарри - единственный, кто может слышать странный голос, эхом разносящийся по коридорам, и он оказывается не в том месте и не в то время, когда происходят страшные события. Кажется, в Хогвартсе есть Тайная комната, которую не открывали уже пятьдесят лет. Где-то в этой комнате находится опасное существо, которое только и ждет, когда подходящий человек выпустит его. Многие люди подозревают, что Гарри и есть этот человек, и он задается вопросом, правы ли они. Как всегда, чтобы спасти положение, потребуются исследовательские навыки Гермионы, мужество Рона и сердце Гарри.

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7 января - "Крепкий орешек"





Foto: Vida Press

Только самые черствые зрители не понимают величия классического боевика восьмидесятых, у которого в этом году будет тридцатипятилетний юбилей: с грохотом взрывов, оглушительными перестрелками и остроумными репликами. Все знают, что это рождественский фильм, но мало кто знает о неожиданном кинематографическом использовании "Оды к радости" Бетховена — террористы насвистывают ее, приближаясь к цели.

Детектив полиции Нью-Йорка Джон Макклейн, приехал в Лос-Анджелес для непростого воссоединения со своей женой, занятой карьерой. В это время в ее офисном здании, принадлежащем японской корпорации, все этажи заняты фанатично вооруженными немецкими экстремистами. Злоумышленников возглавляет Ганс Грубер, террорист-ренегат, связанный с североирландским правым движением. В одиночку, вспотевший от азарта и опасности Макклейн прячется в шахте лифта и уничтожает Грубера и всю его отвратительную команду, одного за другим. Единственная помощь, которую он может получить извне, — от крутого полицейского из Лос-Анджелеса Эла Пауэлла.

Это невероятная капсула времени, прямиком доставляющая вас в восьмидесятые.

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7 января - "Один дома"





Foto: Vida Press

История восьмилетнего Кевина, озорного ребенка, который чувствует, что его большая семья игнорирует его. Пока все готовятся к рождественским каникулам в Париже, Кевин попадает в беду, его на ночь высылают на чердак, и он мечтает, чтобы его семья просто исчезла. Он исполняет свое желание на следующее утро, когда они по ошибке оставляют его. Сначала Кевин в восторге, но довольно скоро он понимает, что быть дома одному — это еще не все.

Он скучает по своей маме (которая пытается всеми способами вернуться домой к своему сыну) и даже по брату, который издевается над ним. Поскольку все остальные семьи квартала тоже уехали, Кевину не к кому обратиться. Тем временем пара неуклюжих воришек пользуются ситуацией, грабя окрестности. Кевин должен защищать свой дом, используя все шалости из своего богатого арсенала.

В фильме есть множество фарсовых эпизодов, когда Кевин борется, чтобы сорвать планы грабителей. По словам сына сценариста и продюсера "Один дома" Джона Хьюза Джеймса, идея фильма возникла из хаотичного начала семейного отдыха в Европе в 1989 году. Первый черновик сценария "Один дома" был написан всего за девять дней. Двести мальчиков пробовались на роль Кевина Маккалистера, но Джон Хьюз был уверен, что уже работал с идеальным кандидатом в комедии Джона Кэнди "Дядя Бак" 1989 года. Макколей Калкин сыграл Майлза Рассела в этом фильме и произвел впечатление на Хьюза (который снял фильм) во время сцены, где он допрашивает потенциальную няню через почтовый ящик. Поскольку законы о детском труде запрещают молодым актерам сниматься после 22:00, съемочной группе пришлось подменять мальчика во время вечерних и ночных съемок. Иногда режиссер Крис Коламбус играл Кевина за кадром.

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8 января - "Гарри Поттер и узник Азкабана"





Foto: Publicitātes foto



У этой части франшизы сменился режиссер: в кресло сел Альфонсо Куарон, который, по общему мнению, привнес в приключения Гарри Поттера более мрачное и взрослое видение. В отличие от двух первых фильмов, поставленных Крисом Коламбусом, "Гарри Поттер и узник Азкабана" более темный фильм и в плане изображения, и смыслов.

Картина начинается с принудительного заточения Гарри во время каникул в загородном доме его ненавистных родственников-маглов, дяди Вернона и тети Петунии, и в эти дни гормоны начинают бушевать. Высокий, неуклюжий Гарри переживает трудный подростковый возраст и нарушает правило "никакой магии за пределами Хогвартса", проклиная свою тетю Мардж, заставив ее взорваться. Однако школьные власти упускают из виду это нарушение, и вскоре Гарри возвращается в Хогвартс с Роном и Гермионой.

На этот раз злой волшебник Сириус Блэк, который, по слухам, несет ответственность за смерть родителей Гарри, сбежал из тюрьмы в Азкабане. Но есть секреты и секреты внутри секретов, которые предстоит раскрыть о Сириусе и его отношениях с Гарри. Как всегда, в сериале о Гарри Поттере, большую часть веселья доставляют актеры, играющие новых приемных учителей. Гермиона озорно нарушает пространственно-временной континуум с помощью машины времени, которая позволяет ей шпионить за собой издалека. "Неужели мои волосы так выглядят сзади?" — сердито говорит она.

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8 января - Крепкий орешек 2





Foto: Vida Press

Тот редкий случай, когда продолжение хорошего фильма оправдывает ожидания. Канун Рождества, и Джон Макклейн снова в беде. На этот раз действие происходит не в башне Накатоми в Лос-Анджелесе, а в международном аэропорту имени Даллеса в Вашингтоне, где группа террористов (снова террористы!) во главе с полковником Стюартом взяла на себя командование над взлетно-посадочными полосами и диспетчерской вышкой. Если их требования, в том числе немедленное освобождение наркобарона, направляющегося в Соединенные Штаты на суд, не будут выполнены, банда Стюарта намеревается начать разбивать самолеты. И жена Макклейна находится на одном из этих бесконечно кружащих самолетов, пока зимняя метель окутывает и без того разрушенный аэропорт.

Как и в первом фильме, Джон должен спасти положение. Сюжет "Крепкого орешка 2" более амбициозен, чем оригинал. На этот раз Макклейну приходится бороться не только с террористами, но и с армией репортеров, капитаном местной полиции, который его терпеть не может, правительственным "антитеррористическим" отрядом и штормом, который закрывает аэропорты по всему Восточному побережью.

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11 января - "Мумия"





Foto: Kadrs no filmas

"Мумия" — захватывающая, тревожная и ужасающая эпопея об экспедиции исследователей в поисках сокровищ в пустыне Сахара в 1925 году. Наткнувшись на древнюю гробницу, охотники во главе с Риком О`Коннелом невольно высвободили трехтысячелетнее наследие ужаса, воплощенное в мстительного египетского жреца, приговоренного к вечности как одного из живых мертвецов. Рика О'Коннелла могли бы сыграть Брэд Питт, Мэтт Деймон или даже Бен Аффлек. Режиссер Джеймс Джекс также предложил роль Тому Крузу, который позже снялся в фильме-перезагрузке. Однако все они отказались, и Брендан Фрейзер стал авантюристом, отправившимся в город мертвых. Компанию ему составила Рейчел Вайс.

При этом сценаристы серьезно подошли к выбору имени ее героини. Имя Эвелин Карнахан на самом деле является данью уважения леди Эвелин Карнарвон, дочери египтолога лорда Карнарвона. Карнарвоны вписали свои имена в историю, когда открыли гробницу Тутанхамона в 1922 году. Джеймс Джекс и Шон Дэниел, продюсеры фильма, изначально хотели снять "Мумию" в 1992 году. Universal Studios поддержала их и выделила 10 миллионов долларов на "малобюджетную хоррор-франшизу". Джекс и Дэниел знали одного человека, который мог им помочь, Клайва Баркера, известного режиссера фильмов ужасов и писателя. Однако видение продюсеров отличалось от видения Баркера. Баркер переосмыслил сюжет фильма, чтобы действие происходило в музее современного искусства, который хотел реанимировать мумии. Это было своего рода культовым переосмыслением. Как выразился Джекс, "Взгляд Баркера был мрачным, сексуальным и наполненным мистикой". Но тем не менее Джекс знал, что "это был бы отличный малобюджетный фильм".

После многочисленных встреч, которые, казалось, так и не приблизились к соглашению, Баркер и Universal Studios потеряли интерес к этому проекту и вернулись к нему только годы спустя.

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