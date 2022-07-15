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Этим летом в кино можно посмотреть много фильмов, выпущенных в прокат в прошлые годы – от середины девяностых и до наших дней. Это, в основном, кассовые хиты, вроде фильмов культового режиссера Кристофера Нолана. Дополняют картину шпионский боевик, фантастический роуд-муви и хоррор-перевертыш от не менее известных фильммейкеров.
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- 1. "Дюнкерк"
- 2. "Интерстеллар"
- 3. "Безумный Макс: дорога ярости"
- 4. "От заката до рассвета"
- 5. "Начало"
- 6. "Довод"
- 7. "Без лица"
- 8. "1917"
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