Правила "Оскара" вновь изменились — теперь из-за коронавируса

Американская академия кинематографических искусств и наук внесла очередные изменения в регламент "Оскара" — на сей раз временные и вызванные пандемией коронавируса. Еще в апреле организация, принимая в счет тот факт, что все американские кинотеатры закрылись в связи с опасностью COVID-19, позволила лентам претендовать на включение в число участников премии без кинотеатрального релиза.

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В докоронавирусные времена это было невозможно: тот же "Ирландец", снятый Мартином Скорсезе для Netflix, выпустили в ограниченный прокат именно для того, чтобы фильм был представлен на церемонии. Теперь же Академия на фоне реоткрытия некоторых кинотеатров конкретизировала, при каких условиях тот или иной проект сможет в теории оказаться на "Оскаре". Речь идет о главных категориях премии, включая номинацию "Лучший фильм".

"Совет директоров [Академии] минувшей весной внес коррективы в правила [премии] в связи с закрытием кинотеатров, позволив фильмам, у которых не было возможность кинотеатрального показа, пройти квалификацию через Academy Screening Room (специальный потоковый сервис для членов организации).

С постепенным возобновлением работы кинотеатров правила были дополнены двумя способами квалификации, касающимися исключительно грядущей церемонии 2021 года", — цитирует организаторов "Оскара" Variety.

В уточнении к временному регламенту указывается, что фильмы, которые были предназначены для кинотеатрального релиза, но были выпущены сразу же в стриминги и VOD, должны быть выложены на Academy Screening Room в течение 60 дней после премьеры. Другой вариант допуска к "Оскару" обозначен для проектов, все-таки оказавшихся в кинотеатрах. Подобные картины должны показываться в течение не менее семи дней подряд (хотя бы по три сеанса ежедневно) в одном из шести "отборочных" городов — Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Майами или Атланте.

Особо примечательно нововведение, касающееся автокинотеатров (опять же в указанных конкурсных городах) — в условиях коронавируса Академия решила считаться и с подобным форматом кинопросмотра. Причем в данном случае достаточно будет всего одного сеанса в день. В организации также уточнили, что у фильмов, которые выйдут в прокат и соблюдут обозначенные условия показа, не будет обязательства, касающегося загрузки на Academy Screening Room в течение 60 дней после премьеры.

93-я церемония вручения наград премии "Оскар" запланирована на 25 апреля 2021 года, хотя изначально должна была пройти в феврале. Номинанты будут объявлены 15 марта.

В 2020-м главный приз премии Американской киноакадемии достался южнокорейским "Паразитам", а режиссер картины Пон Чжун Хо был назван лучшим режиссером. Кроме того, картину отметили в сценарной категории и как лучший иностранный фильм.

Ранее Академия огласила новые правила для фильмов, которые планируют претендовать на главную номинацию премии. Нововведения не коснутся премии 2021 года, в полной мере вступят в силу лишь в 2024-м, а в 2022-2023 гг. начнут действовать в тестовом формате. В числе прочих требований (которым необходимо следовать, но выборочно — для попадания в номинацию достаточно выполнить часть из них) — пункт о том, что хотя бы один из исполнителей главных ролей или значимых ролей второго плана должен быть из малопредставленной расовой или этнической группы.