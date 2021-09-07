Правительство на 206 384 евро увеличит софинансирование на съемки в Латвии зарубежных фильмов

Правительство сегодня приняло решение дополнительно выделить 206 384 евро в виде софинансирования на съемки в Латвии зарубежных фильмов "Невидимая схватка" и "Сулис", сообщила агентству LЕТА руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

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Она отметила, что финансирование, выделенное для съемок в Латвии этих двух фильмов, по прогнозам заявителей кинопроектов, принесет в государственный бюджет 390 551 евро в виде налоговых поступлений.

"Софинансирование из государственного бюджета для съемок зарубежных фильмов в Латвии является значительной поддержкой для работы компаний в этом секторе, более того, инвестиции приносят большой доход в государственный бюджет в виде налоговых поступлений, связанных с соответствующими расходами на проекты фильмов - проживание, питание, транспортные услуги и прочее", - сказал министр культуры Наурис Пунтулис.

Представитель Министерства культуры обратила внимание на то, что конкурс софинансирования из государственного бюджета на 2021 год для зарубежных фильмов в Латвии был объявлен 8 января и к 31 января было получено 13 заявок на проекты, общие запланированные расходы которых на съемки в Латвии составили 12,9 млн евро, а общий бюджет - 41,7 млн евро. Поданные заявки на проекты претендовали на софинансирование из государственного бюджета в размере 2,5 млн евро. Национальный киноцентр поддержал шесть проектов на сумму поддержки в 1,1 миллиона евро из государственного бюджета. Проекты, для поддержки которых не хватило финансирования, были помещены в резервный список.

В июле Национальный киноцентр получил отказ от проектов от двух претендентов, включенных в резервный список для съемок зарубежных фильмов, что позволило сократить необходимое дополнительное увеличение финансирования с первоначально запланированных 481 089 евро до 206 384 евро.

Глава Национального киноцентра Дита Риетума отметила, что после отказа от реализации проекта право на возможность софинансирования получают следующие участники конкурса, внесенные в лист ожидания. Она пояснила, что в резервный список вошли кинопроекты "Невидимая схватка" и "Сулис".

Работа над фильмом "Невидимая схватка" уже началась, а работу над фильмом "Сулис" планируется начать уже в сентябре.