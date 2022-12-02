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Джордж и Тэмми
Приквел "Ведьмака", убийство Литвиненко и проблемные супергерои: главные сериалы декабря
Foto: Kadrs no filmas

В первый месяц зимы сериальная индустрия традиционно уходит в рождественский хиатус: новых проектов не так уж и много, но все они определенно заслуживают зрительского внимания.

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Нас ждет: британский мини-сериал об отравлении советского и российского шпиона Александра Литвиненко, байопик "мистера и миссис кантри музыки" Джорджа Джонса и Тэмми Уайнетт, новый шпионский боевик от режиссера "Сделано в Америке" Дага Лаймана и многое другое.


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Джордж и Тэмми
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