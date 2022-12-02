Приквел "Ведьмака", убийство Литвиненко и проблемные супергерои: главные сериалы декабря

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В первый месяц зимы сериальная индустрия традиционно уходит в рождественский хиатус: новых проектов не так уж и много, но все они определенно заслуживают зрительского внимания.
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Нас ждет: британский мини-сериал об отравлении советского и российского шпиона Александра Литвиненко, байопик "мистера и миссис кантри музыки" Джорджа Джонса и Тэмми Уайнетт, новый шпионский боевик от режиссера "Сделано в Америке" Дага Лаймана и многое другое.
- 1. Джордж и Тэмми
- 2. Ковбой из Копенгагена
- 3. Роковой патруль
- 4. Литвиненко
- 5. Рекрут
- 6. 1923
- 7. Эмили в Париже
- 8. Госизмена
- 9. Ведьмак: Происхождение
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