11 июня в рамках официальной программы американского кинофестиваля "Трайбека" состоялась мировая премьера анимационного фильма "Мой брачный проект" (Mans laulību projekts) режиссера Сигне Баумане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Полнометражный анимационный фильм для взрослых "Мой брачный проект" задает вечный вопрос — что такое любовь, как ее найти и сохранить. В фильме участвуют 30 говорящих и поющих персонажей — по словам режиссера Сигне Баумане, живущей в Нью-Йорке, это ее самый амбициозный проект на сегодняшний день.

В картине рассказывается история любви молодой женщины Зельмы, которая при помощи мифических сирен стремится к идеальному браку. Однако представление об этом неизбежно рушится, поскольку биология женщины с ее гормональными и нейронными сигналами влияет на ее поведение и эмоции, расшатывая устои брака. Некоторые люди проводят всю жизнь, задаваясь вопросом, почему им не удалось сохранить свои отношения, но Сигне Баумане полна решимости найти ответ, в результате чего появился анимационный фильм, в котором сочетается древняя мифология и современная нейронаука.

Голос Зельмы, в версии фильма, которая появится на экранах латвийских кинотеатров, принадлежит режиссеру Лауре Чаупале, другие роли озвучены известными латышскими актерами, в одной из них также можно будет услышать певицу Линду Лин. Трио девушек Limonāde исполнило в картине 23 песни.

Фильм является совместным производством Латвии, США и Люксембурга, он был создан при финансовой поддержке Национального киноцентра.

Американское издание The New York Times включило "Мой брачный проект" в список фильмов, рекомендованных к просмотру. "Необычный анимационный мюзикл переворачивает с ног на голову прозаические истории о юношеской романтике. Латвийский сценарист и режиссер Сигне Баумане создала импрессионистический мир, в котором рисованные персонажи ищут настоящую любовь в трехмерных пейзажах. В этой увлекательной истории переплетаются поток жизненной силы, искрометная ирония и познавательное содержание. И если иногда кажется, что всего слишком много, то это только благодаря огромному воображению", — пишет о фильме The New York Times.