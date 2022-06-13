11 июня в рамках официальной программы американского кинофестиваля "Трайбека" состоялась мировая премьера анимационного фильма "Мой брачный проект" (Mans laulību projekts) режиссера Сигне Баумане.

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Полнометражный анимационный фильм для взрослых "Мой брачный проект" задает вечный вопрос — что такое любовь, как ее найти и сохранить. В фильме участвуют 30 говорящих и поющих персонажей — по словам режиссера Сигне Баумане, живущей в Нью-Йорке, это ее самый амбициозный проект на сегодняшний день.

В картине рассказывается история любви молодой женщины Зельмы, которая при помощи мифических сирен стремится к идеальному браку. Однако представление об этом неизбежно рушится, поскольку биология женщины с ее гормональными и нейронными сигналами влияет на ее поведение и эмоции, расшатывая устои брака. Некоторые люди проводят всю жизнь, задаваясь вопросом, почему им не удалось сохранить свои отношения, но Сигне Баумане полна решимости найти ответ, в результате чего появился анимационный фильм, в котором сочетается древняя мифология и современная нейронаука.

Голос Зельмы, в версии фильма, которая появится на экранах латвийских кинотеатров, принадлежит режиссеру Лауре Чаупале, другие роли озвучены известными латышскими актерами, в одной из них также можно будет услышать певицу Линду Лин. Трио девушек Limonāde исполнило в картине 23 песни.

Фильм является совместным производством Латвии, США и Люксембурга, он был создан при финансовой поддержке Национального киноцентра.

Американское издание The New York Times включило "Мой брачный проект" в список фильмов, рекомендованных к просмотру. "Необычный анимационный мюзикл переворачивает с ног на голову прозаические истории о юношеской романтике. Латвийский сценарист и режиссер Сигне Баумане создала импрессионистический мир, в котором рисованные персонажи ищут настоящую любовь в трехмерных пейзажах. В этой увлекательной истории переплетаются поток жизненной силы, искрометная ирония и познавательное содержание. И если иногда кажется, что всего слишком много, то это только благодаря огромному воображению", — пишет о фильме The New York Times.

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