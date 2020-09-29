Продюсер и медиаменеджер Александр Митрошенков объяснил феномен ток-шоу Андрея Малахова. В разговоре со StarHit Митрошенков сравнил их с произведениями Чехова и назвал их задачей актуальное отражение жизни современной России.

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"Это не какие-то там "желтые истории", как считают некоторые. Если спросите, какой все-таки жанр у проекта, отвечу, что "Прямой эфир" — не ток-шоу, а скорее документальный сериал о нашей жизни", — сказал продюсер.

По его словам, Малахов всегда искренне сопереживает героям ток-шоу, и именно поэтому люди часто "открываются перед ним". Митрошенков отметил, что, к примеру, освещая ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, на ток-шоу "старались дать слово и тем, кто в тот момент ненавидел актера за то, что он совершил, и его друзьям, которые относились к нему с состраданием".

Медиаменеджер также назвал "Прямой эфир" и социальной программой и добавил, что ее цель — актуальное отражение современной жизни в России с помощью новейших телевизионных средств. "Как в свое время заметил Мережковский: "Если бы современная Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта в конце XIX века…" — уточнил Митрошенков.

Александр Митрошенков — продюсер, медиаменеджер, журналист и вице-президент Академии российского телевидения. Телекомпании Митрошенкова выпускают такие программы, как "Прямой эфир" на России 1", "Когда все дома" и многие другие передачи, а также прогноз погоды.